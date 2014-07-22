أجور الفنانين السعوديين.. مبالغات إعلامية!

أغلب ما يتردّد في وسائل الإعلام في كلّ موسم دراميّ، خصوصاً في الموسم الرمضانيّ، عن الأجور الكبيرة للفنانين السعوديين، هو مجرد مبالغات إعلاميّة، يعود سببها الرئيسيّ إلى أنّ عدداً من نجوم السعودية هم الذين يُنتجون أعمالهم الدرامية؛ لذا فهم يرفعون أجورهم لتبلغ الملايين، برغم أنّ تعميدات مسلسلاتهم ليست عالية؛ وذلك رغبة في إبراز نجوميّتهم، ومن أجل الخروج بأكبر مكسب من عمليّة الإنتاج الدرامي على حساب تكلفة الإنتاج وجودته. كما أنّ البعض من الفنانين يخلط عمداً بين أجره وقيمة التعميد ككلّ، ويسعى إلى نشر ذلك إعلاميّاً، بشكل غير مباشر، للترويج لنفسه ورفع أسهمه، في ظلّ غياب المعلومة الدقيقة واعتبار البعض الأجر وقيمة التعميد سرّ حربيّ..

تتراوح بورصة أسعار نجوم الدراما السعودية "الإعلامية" ما بين المرتفع والمتوسّط، وفقاً لنجومية الفنان وشهرته. وبرغم غياب النجمين ناصر القصبي وعبدالله السدحان عن دراما رمضان هذا العام إلا أنهما يعتبران الأعلى أجراً بين فناني المملكة. وقد تردّد أنّ القصبي تقاضى أكثر من 8 ملايين ريال نظير بطولة مسلسله الأخير "أبو الملايين"، العام الماضي على MBC، فيما حصل السدحان على 6 ملايين في "هذا حنا"، الذي بُثّ خلال رمضان الماضي على التلفزيون السعودي، فيما يتردّد أنّ النجم فايز المالكي نال 5 ملايين ريال نظير بطولة "خميس بن جمعة"، الذي يعرض هذا العام على شاشة روتانا خليجية، ليأتي في أسفل القائمة النجم حسن عسيري بـ4 ملايين في "كلام الناس 3" على التلفزيون السعودي.

فايز المالكي يرفض التعليق على أنّ أجره 5 ملايين في "خميس بن جمعة"

اعتبر الفنان فايز المالكي في تصريح خاصّ لـ"سيدتي" أن أجره الحقيقيّ عن بطولة مسلسل "خميس بن جمعة" هو النجاح والقبول من الجمهور السعوديّ وليس الملايين، مشدداً على أنّ الجمهور هو رأس المال الأساسي للفنان.

ورفض فايز التعليق على أنه تقاضى 5 ملايين ريال عن مسلسله الأخير "خميس بن جمعة"، كما رفض التعليق بشأن الأجور الكبيرة التي يتقاضاها الفنانون السعوديون، معتبراً أنّها ليست إلا مجرّد مبالغات إعلامية لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة.

السدحان: الأجور الضخمة "مجرد كلام"

وصرّح نجم الكوميديا السعودية عبدالله السدحان لـ"سيدتي" بأنّ ما يتردّد عن أرقام كبيرة كأجور لنجوم السعودية مجرّد كلام غير حقيقي، مبيناً أنّ تلك الأرقام قد تكون ميزانية العمل، وليست أجر بطله، مطالباً الصحافيين ووسائل الإعلام بعدم تصديق أو ترديد أو نشر مثل هذه الأرقام غير الدقيقة.

وشدّد السدحان على أنّ بعض الممثلين السعوديين لا يستحقّون أن يكونوا منتجين، حيث اشترط لنجاح الممثل المنتج أن يكون صادقاً مع نفسه، ومع عطائه الفنيّ وجمهوره وزملائه الممثلين بالعمل الذي يقدّمه.

وأضاف السدحان: "دائماً ما كانت توجّه لي وللفنان ناصر القصبي تساؤلات حول، لماذا لا نقدّم عملين دراميين في العام، وكانت ولا تزال وجهة نظري أننا إذا قدّمنا عملين في السنة، فسيتمّ "سلق" المسلسلين. وأنا وناصر نرفض "السلق"، حيث كنا نكتب بأنفسنا "طاش ما طاش" في البدايات، ولمدة ثلاثة أشهر، وهي أفكارنا وأحياناً نستعين بما يكتب في الصحافة ووسائل الإعلام".

حسن عسيري: جودة الإنتاج ما يهمّني

أوضح الفنان والمنتج حسن عسيري أنّه لا يهتمّ بالتحدث عن أجره أو أجر النجوم الذين شاركوا في مسلسل "كلام الناس 3"، معلناً أنّ ما يهمه فقط هو أن يكون الإنتاج على أعلى مستوى فنيّ وتقنيّ قادر على الارتقاء بالمشاهد السعودي المتذوّق للفن والتلفزيون السعودي ويليق بهما، مبيناً أن فريق العمل تضمّن أكثر من 73 فناناً وفنانة وفنيّاً وتقنياً خلال أيام التصوير في مدينة مونتريال بكندا.

ولفت إلى أن "كلام الناس 3" من أضخم الأعمال السعودية، من الناحية الإنتاجية، خلال هذا العام، إذ إنّه أضأوّل مسلسل سعوديّ يُصوّر بالكامل في كندا، بتقنيّات متقدّمه وتصوير سينمائيّ، مشيراً إلى أنّه تمّت الاستعانة بفرق تُدير العمل تقنياً من كندا واستخدام طائرة تصوير جويّ بفريق أمريكي وبتكلفة مرتفعة جداً، لافتاً إلى أنّ شركة "الصدف" قد تعاونت مع شركات إنتاج عالميّة لتوظيف تلك التقنيات في خدمة العمل ممّا أسهم في مساعدة المخرج عمر الديني في تقديم مشاهد تحاكي الأعمال الغربية، سواء من الناحية الجماليّة أو في ما يتعلق بمشاهد الحركة والأكشن.

طلال السدر: الأجور مبالغ فيها جداً

قال الفنان الشاب طلال السدر: "بنج" أول تجربة إنتاجيّة لي من خلال شركتي "الإعلامية الأولى"، وأعتقد أنّه من غير المناسب لي وللتلفزيون السعودي وللفنانين المشاركين في بطولة المسلسل أن أذكر قيمة التعميد من التفزيون أو أجري او حتى أجور الفنانين من السعودية والعالم العربي، فموضوع الأجر رزق للفنان لا يجب التحدّث فيه إعلامياً.

وأكّد السدر أنّ التكلفة الإنتاجية للمسلسل كانت مرتفعة بوجود عدد من نجوم العالم العربي والسعودية، مثل النجم المصري أحمد بدير، والنجمين مروة محمد وسلطان الفرج، بجانب وجود طاقم تقني سوري، استخدم خلال مراحل التصوير كاميرتين وجهازي مونيتور للمخرج ومساعده.

"المنصور" أغلى نجم عربي في السعودية

أكّدت مصادر خاصّة لـ"سيدتي" أنّ الفنان الكويتي محمد المنصور يُعدّ أغلى نجم عربي يُشارك في الدراما السعودية رمضان في هذا العام، حيث حصل نظير مشاركته في مسلسل "خميس بن جمعة" الذي يعرض على شاشة روتانا خليجية على مليون ونصف المليون ريال.

أميرة محمد: نتقاضى أكثر من السعوديات

ذكرت الفنانة أميرة محمد أن موضوع الأجر لا يعني الجمهور بشيء، بل هو أمر يخصّ العاملين في المجال الفني، وقالت: "لكوني فنانة بحرينية، فالوضع مختلف معي، لأنّ المنتجين السعوديين يدفعون للفنانات الخليجيات والعربيات أضعاف ما يدفعون للفنانة السعودية، وذلك بسبب تحمّل الوافدين تكاليف السفر والإقامة، فنحن الخليجيات، نتقاضى أجوراً أكبر من السعوديات".