Ridley Scott يشتري حقوق كتاب

أعلن المخرج Ridley Scott أنه اشترى مع Giannina Facio و Colet Abedi حقوق كتاب The Devil In The Kitchen للشيف الإنكليزي Marco Pierre White الذي برز في ثمانينيات القرن الماضي وهو الذي تخرّج على يديه الشيفان Gordon Ramsay و Mario Batali اللذان أصبحا نجمي برامج التلفزيون في بريطانيا. كتاب The Devil In The Kitchen صدر في العام 2010 يروي فيه Marco Pierre White سيرته الذاتية منذ ولادته حتى وصوله الى الشهرة ونيله ثلاث نجوم من Michelin الناقد الشهير علماً أنه أصغر شيف يفوز بثلاث نجوم. لم يفصح المخرج عن موعد نقل هذا الكتاب الى الشاشة الكبيرة أو إذا كان ينوي إخراجه. يذكر أن Ridley Scott سيتولّى إخراج الجزء الثاني من فيلم Blade Runner كما سينقل الى الشاشة الكبيرة اللعبة الشعبية Monopoly.