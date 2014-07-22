مسلسل "حرملك آغا" في عهدة سيف الدين سبيعي

أعلن الكاتب والسّيناريست السّوري خلدون قتلان عن تجهيزه لعمل درامي جديد يحمل اسم "حرملك أغا"، وسيتولى الإخراج المخرج السوري سيف الدين سبيعي.

وكتب قتلان عبر صفحته الخاصة على "فيس بوك": "عندما تكون كاتباً درامياً وتكتب المشهد 1000 في عمل ما، فهذا يعني أن 30 حلقة قد شارفت على الانتهاء، أيّام قليلة وأنتهي من كتابة الجزء الأول من مسلسل "حرملك آغا" بعد أن قمت على إعادة صياغته مرّات عديدة".

ويتحدث مسلسل "حرملك آغا" عن شخوص افتراضيّة عاشت سنة 1350 "عصر المماليك، وستتولّى إنتاج العمل شركة "كلاكيت" السّوريّة، فيما لم يتم الكشف بعد عن أبطال العمل.

يشار إلى أنّ مسلسل البيئة الشّاميّة "بواب الريح" الذي يُعرض حاليّاً في رمضان، هو عن نص للكاتب السوري خلدون قتلان.