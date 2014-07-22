ولى عهد ابو ظبى يطالب المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر سرعة إنجازه المشروعات

طالب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة فريق العمل الاماراتى إلى مواصلة بذل مزيد من الجهود لإنجاز المشاريع التنموية الإماراتية بمصر وضمان السرعة والكفاءة في تنفيذها بما يكفل أن تحقق المساعدات أفضل عائد اقتصادي واجتماعي للمواطن المصري البسيط ..متمنيا النجاح والتوفيق لجهود جميع فرق العمل.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد مساء اليوم الاثنين المكتب التنسيق للمشاريع التنموية الاماراتية فى مصر برئاسة د. سلطان الجابر وزير الدولة .

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة تنطلق في مواقفها الداعمة والمساندة للأشقاء العرب من نهج راسخ وثابت منذ نشأتها في عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” وهو النهج الذي يحرص على تعميقه رئيس الدولة في العمل على الوقوف إلى جانب الشعوب الشقيقة والعمل على التخفيف من معاناتهم ومساندتهم في كل ما يحقق مصلحتهم إلى جانب مساندة القضايا الإنسانية في مختلف أنحاء العالم.

وأشاد الشيخ محمد بن زايد بالجهود الحثيثة التي قام بها أعضاء الفريق في التعاون مع الحكومة المصرية والعمل على إطلاق حزمة من المبادرات التنموية الشاملة وتنفيذ مجموعة من المشاريع التي تساعد المواطن المصري البسيط من خلال التركيز على قطاعات حيوية تشمل الطاقة والإسكان والتعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية والمرافق فضلا عن الدعم الاقتصادي.

> وقال ” إن دولة الإمارات العربية المتحدة ستبقى في طليعة الدول الداعمة والمؤازرة للأشقاء العرب ولن تتوانى عن القيام بأي دور فاعل يدعم أشقاءها ويساهم في رفع معاناتهم وتمكينهم من مواجهة الأعباء التي تثقلهم بما يعزز استقرارهم ويحقق لهم كل الخير”.

وقال “سنواصل المضي في هذا الدرب لأن وقوفنا بجانب إخوتنا يعني الوقوف مع أنفسنا”.

وتعرف الشيخ محمد بن زايد من فريق العمل على سير أعمال المكتب التنسيقي الذي يقوم بالإشراف على المساعدات التنموية التي تقدمها دولة الإمارات إلى مصر حيث وجه فريق العمل إلى مواصلة بذل مزيد من الجهود لإنجاز المشاريع التنموية الإماراتية وضمان السرعة والكفاءة في تنفيذها بما يكفل أن تحقق المساعدات أفضل عائد اقتصادي واجتماعي للمواطن المصري البسيط ..متمنيا سموه النجاح والتوفيق لجهود جميع فرق العمل.

جديربالذكر ان دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت نموذجا فريدا من خلال تناولها موضوع المشروعات التنموية في مصر حيث تم التواصل مع الحكومة المصرية لتحديد المشاريع ثم تم تأسيس مكتب تنسيقي تولى مهمة الربط بين الجهات الإماراتية والمصرية والإشراف ومتابعة تنفيذ المشاريع بشكل مباشر على أرض الواقع من خلال حضوره الدائم في القاهرة ..ونتيجة لهذا النموذج تم تحقيق تقدم ملموس في مختلف المشاريع خلال فترة وجيزة حيث أشادت الحكومة المصرية ومختلف الجهات المستفيدة من المشاريع في مصر بالمنهجية الرائدة في العمل التي يتبعها الفريق الإماراتي.

من جانبه، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر ” تقدمت باسم فريق العمل بجزيل الشكر وخالص الامتنان إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه والشيخ محمد بن زايد آل نهيان فلولا الدعم والتوجيهات والمتابعة الدؤوبة من قيادتنا الرشيدة لما تمكنا من تحقيق هذا التقدم الملموس في هذه المهمة وسنواصل العمل مستنيرين بتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التي كان لها وقع طيب لدى أعضاء الفريق والتي قدمت لهم حافزا وتشجيعا على استمرار العمل لتحقيق النتائج المرجوة”.

> أ ش أ