رجب حميدة: مبارك أكد أن "الموساد" كان يشرف على مؤتمرات الإخوان

قال رجب هلال حميدة، البرلمانى السابق، إنه التقى الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى وساطة للإخوان للحصول على 150 كرسيا فى البرلمان حسب طلب قياداتهم، بعد اللقاء الذى دار بينهم وكان منهم الدكتور محمد البلتاجى.

وأوضح حميدة خلال لقائه ببرنامج "كلام على مسئوليتى" مع الإعلامى أحمد موسى، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن مبارك رفض هذا الطلب بشدة وانتفض من على الكرسى الذى كان يجلس عليه، وأكد له أن هذه الجماعة لا تحب مصر ولا يحملون أى خير للدولة المصرية.

وأضاف أن مبارك حذره من جماعة الإخوان المسلمين، وأكد له أنه يراقب ويسجل تحركاتهم التى تدور بالمحفل الأوروبى والولايات المتحدة، متابعًا أن الأجهزة الأمنية ترصد مؤتمراتهم بقطر، وأن الموساد الإسرائيلى كان يشرف على تلك المؤتمرات، وقناة الجزيرة التى أسسها الإسرائيليون.

ولفت حميدة إلى أنه عندما قابل مبارك فى سجن طره فسأله الأخير عن سبب حبسه، فأكد له أن السبب "موقعة الجمل" قائلا "الرئيس مبارك قال لى جمل مين؟" مشيرا إلى أن حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق أكد له أن موقعة الجمل سببها الرئيسى جماعة الإخوان المسلمين.