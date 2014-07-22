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درة: جسدت حياة الفنانة برلنتى عبد الحميد الشخصية فى "صديق العمر"

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قالت الفنانة درة، الشبه بينى وبين الفنانة الكبيرة برلنتى عبد الحميد صعب لأننا لسنا أقارب، ولكن الأهم هو الإحساس، ولم أكن أعرف الفنانة إلا بعد قراءة الكثير عنها، خاصة حديثها عن نفسها، مضيفة أنها لم تجسد فى صديق العمر حياتها الفنية بل جسدت حياتها الشخصية والاجتماعية.

وأضافت درة خلال لقائها بالإعلامى وائل الإبراشى فى برنامج "العاشرة مساءً" على قناة "دريم2"، أن برلنتى لم يكن لها أى ظهور بعيد عن فنها إلا برنامج واحد مع الإعلامى عمرو الليثى وكانت كبيرة السن.

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