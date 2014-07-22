مدير المحميات: "الحوت القرش" سمكة مسالمة وليست مفترسة

قال ياسر سعيد مدير محميات الجزر الشمالية بالبحر الأحمر، إن سمكة الحوت القرش التى ظهرت الاثنين بمنطقة فنادير بمدينة الغردقة من فصيلة القروش وأطلق عليها الحوت القرش لكبر حجمها وهى من الأسماك المسالمة للإنسان والآمنة تماما.

وأضاف مدير محميات الجزر الشمالية لـ"اليوم السابع" أن رغم تصنيف سمكة الحوت القرش من ضمن مملكة القروش، إلا أنه ليس من المفترسات ودليل على عدم افتراسه أنه يتغذى على الهائمات البحرية عن طريق سحب كمية كبيرة من المياة غنية بتلك الهائمات وفلترتها من المياه.

وأوضح سعيد أن تلك السمكة تعد من الكائنات المهاجرة، حيث يأتى إلى البحر الأحمر، من المحيطات بحثا عن الغذاء، مؤكدا على أن السياح عند مشاهدتهم للحوت القرش يقومون بالتقاط الصور معه واللعب معه.

وأشار مدير المحميات أن هناك دولا كثيرة تقيم على ظهور تلك الحيوانات كيان للسياحة البيئية، مشيرا أننا هنا فى البحر الأحمر نحتاج لوضع لإدارة الأخطاء البيئية بالبحر الأحمر وانتهاكات تلك الكائنات.

وكشف سعيد أن هناك دولا تستغل ظهور تلك الحيوانات فى السياحة البيئية المتقدمة مثل أستراليا داعيا المسئولين لاستغلال ظهورها فى السياحة البيئية بالبحر الأحمر ومحاربة صيدها ومطاردتها.

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