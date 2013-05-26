أخبار عاجلة

تشكيلة «بيسكارا×ميلان» في الدوري الإيطالي -
بث مباشر| «بيسكارا×ميلان» في الدوري الإيطالي -
ليفاندوفسكي يسطر تاريخًا جديدًا -
ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد -
متسابق «أغمي عليه» وآخر يبلغ «10 أشهر».. 13 لقطة من «آراب جوت تالنت» -
فيديو| سما المصري تهاجم برلمانيًا: «اللي عنده معزة يربطها» -
ستاد مصر: أجواء ما قبل مباراة الاتحاد وطنطا وأخر استعدادات فريق الاتحاد -
ستاد مصر: الاتحاد يواجه طنطا فى لقاء الأهداف المشتركة -
ستاد مصر: تشكيل فريقى الاتحاد وطنطا لمباراتهم معاً -
5 علامات تنذر بسرطان الثدي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

إصابة إمام مسجد فى هجوم مسلح شمال شرق بغداد

Google+ Print
إصابة إمام مسجد فى هجوم مسلح شمال شرق بغداد إصابة إمام مسجد فى هجوم مسلح شمال شرق بغداد

أصيب الشيخ براق خليل شهاب، إمام وخطيب مسجد حى المعلمين، فى هجوم مسلح بأسلحة كاتمة للصوت فى مدينة بعقوبة، شمال شرق العاصمة العراقية بغداد.

وقال مصدر أمنى إن الشيخ شهاب تعرض لهجوم مسلح بأسلحة كاتمة للصوت من قبل مجهولين أثناء مروره بسيارته مع عائلته فى شارع حى فلسطين وسط المدينة، مما أدى إلى إصابته بجروح دون وقوع إصابات بين أفراد عائلته.

وأضاف أن قوة من الشرطة طوقت مكان الحادث، فيما تم نقل المصاب إلى مستشفى المقدادية لتلقى العلاج.
> وفى الأسابيع الأخيرة، تصاعدت أعمال العنف فى العراق، تنوعت بين تفجيرات بالسيارات المفخخة والعبوات الناسفة وهجمات بالأسلحة النارية، بعضها استهدف تجمعات عشوائية، وأخرى استهدفت شخصيات بغية اغتيالها، وذلك فى ظل أجواء مشحونة بالتوتر بين أهالى عدد من المحافظات، ذات الأغلبية السنية، وبين حكومة نورى المالكى.

وتخرج فى تلك المحافظات مظاهرات أسبوعية، كانت تطالب فى بدايتها بتعديلات دستورية ووقف "الاعتقال السياسى"، وإطلاق سراح ما يعتبرونهم معتقلين أبرياء، ولاسيما النساء، ووقف ما يصفونها بسياسة الطائفية ضد أهل السنة من العرب، ثم تصاعدت إلى المطالبة برحيل المالكى، لعدم استجابته لهذه المطالب، بحسب المتظاهرين.

ثم ارتفع سقف مطالب المحتجين، وحصروا الخيارات المتاحة فى رحيل المالكى أو منحهم حكما ذاتيا فى أقاليم فيدرالية، محذرين من حرب أهلية إذا استمرت ما يعتبرونها سياسة طائفية يتبناها المالكى ضد أهل السنة.

فى المقابل، ينفى رئيس الحكومة العراقية تبنيه لمثل هذه السياسة الطائفية، ويتهم المحتجين فى المقابل بإثارة الفتنة الطائفية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات