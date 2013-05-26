إصابة إمام مسجد فى هجوم مسلح شمال شرق بغداد

أصيب الشيخ براق خليل شهاب، إمام وخطيب مسجد حى المعلمين، فى هجوم مسلح بأسلحة كاتمة للصوت فى مدينة بعقوبة، شمال شرق العاصمة العراقية بغداد.

وقال مصدر أمنى إن الشيخ شهاب تعرض لهجوم مسلح بأسلحة كاتمة للصوت من قبل مجهولين أثناء مروره بسيارته مع عائلته فى شارع حى فلسطين وسط المدينة، مما أدى إلى إصابته بجروح دون وقوع إصابات بين أفراد عائلته.

وأضاف أن قوة من الشرطة طوقت مكان الحادث، فيما تم نقل المصاب إلى مستشفى المقدادية لتلقى العلاج.

> وفى الأسابيع الأخيرة، تصاعدت أعمال العنف فى العراق، تنوعت بين تفجيرات بالسيارات المفخخة والعبوات الناسفة وهجمات بالأسلحة النارية، بعضها استهدف تجمعات عشوائية، وأخرى استهدفت شخصيات بغية اغتيالها، وذلك فى ظل أجواء مشحونة بالتوتر بين أهالى عدد من المحافظات، ذات الأغلبية السنية، وبين حكومة نورى المالكى.

وتخرج فى تلك المحافظات مظاهرات أسبوعية، كانت تطالب فى بدايتها بتعديلات دستورية ووقف "الاعتقال السياسى"، وإطلاق سراح ما يعتبرونهم معتقلين أبرياء، ولاسيما النساء، ووقف ما يصفونها بسياسة الحكومة الطائفية ضد أهل السنة من العرب، ثم تصاعدت إلى المطالبة برحيل المالكى، لعدم استجابته لهذه المطالب، بحسب المتظاهرين.

ثم ارتفع سقف مطالب المحتجين، وحصروا الخيارات المتاحة فى رحيل المالكى أو منحهم حكما ذاتيا فى أقاليم فيدرالية، محذرين من حرب أهلية إذا استمرت ما يعتبرونها سياسة طائفية يتبناها المالكى ضد أهل السنة.

فى المقابل، ينفى رئيس الحكومة العراقية تبنيه لمثل هذه السياسة الطائفية، ويتهم المحتجين فى المقابل بإثارة الفتنة الطائفية.