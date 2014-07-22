رئيس الأهلي: فتح الله؟ لا نفاوض لاعبين من الزمالك

أكد محمود طاهر رئيس الأهلي أن ناديه لا يعتزم ضم اي لاعب من الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى ترقب الأهلي لفسخ محمود فتح الله ونور السيد لاعب الزمالك تعاقدهما مع الفريق الأبيض لضمه بدون مقابل.
وقال طاهر في تصريحات للصحفيين "لا ننوي التعاقد مع أي لاعب من الزمالك في الفترة المقبلة".
وأكد رئيس الأهلي أن الأسماء التي أعلنت عن اللاعبين الذي استغنى عنهم الأهلي جاءت وفقا لرغبة الجهاز الفني القديم والجديد.
وأضاف طاهر "كل المستغنى عنهم حقوقهم المالية محفوظة، فالنادي الأهلي لا يظلم أولاده".