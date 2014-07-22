معارك في محيط «دمشق» بين مسلحي المعارضة السورية و«داعش»

دفع مقاتلو المعارضة السورية، مسلحي تنظيم “الدولة الإسلامية” إلى خارج محيط دمشق، حسبما أفاد الاثنين المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي الميدان السوري متشعب الجبهات، تتواصل المعارك بين مقاتلي المعارضة ومسلحي الدولة الإسلامية من جهة، والمقاتلين المعارضين وقوات النظام الذي أعرب الاثنين عن ثقته “بالنصر” بفضل الدعم الروسي، من جهة أخرى.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مقاتلي المعارضة دفعوا مقاتلي “الدولة الإسلامية” خارج مناطق في محيط دمشق خلال الأسابيع الماضية، لكن مسلحي التنظيم انتقلوا إلى أحياء في جنوب العاصمة.

وأوضح المرصد أن المعركة التي بدأها المقاتلون المعارضون منذ 3 أسابيع أتاحت لهم طرد الجهاديين من 4 بلدات جنوب شرق دمشق، هي مسرابا وميدعا في الغوطة الشرقية أضافة إلى يلدا وبيت سحم.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن مسلحي الدولة الإسلامية “تراجعوا إلى أحياء الحجر الأسود والتضامن والقدم” في جنوب دمشق، مشيرا إلى أنهم يتمتعون “بوجود قوي في هذه الأحياء”.

وأشار المرصد الى ان معارك عنيفة اندلعت فجر الاثنين بين عناصر “الدولة الاسلامية” ومقاتلي المعارضة، في الحجر الاسود والقدم.

وأوضح عبد الرحمن أن “مقاتلي المعارضة يريدون إنهاء وجود الدولة الإسلامية في المناطق المحيطة بدمشق”.

ويعد ريف دمشق من المعاقل البارزة لمقاتلي المعارضة الذين يواجهون القوات الحكومية، في النزاع المستمر منذ منتصف مارس 2011، وتحاول الأخيرة منذ أشهر، مدعومة بحزب الله اللبناني، استعادة السيطرة على هذه المناطق.