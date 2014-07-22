ضمن الدفعة الأولى للحاصلين على الثانوية العامة تسجيل معظم الذكور وأعداد قليلة من الإناث في الخدمة الوطنية

واصل أبناء الوطن من الجنسين «الذكور والإناث» الحاصلين على الثانوية العامة لهذا العام التسجيل في الخدمة الوطنية والتي بدأت في الثالث عشر من الشهر الجاري وتم تمديدها لأسبوع ثان للذكور فيما فتح باب التسجيل للاناث الراغبات في التسجيل اعتبارا من أول من أمس وسوف يستمر التسجيل للجنسين حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري بمراكز التسجيل الاربعة التي أعدت لاستقبالهم على مستوى الدولة بشعبة تجنيد معسكر آل نهيان في ابوظبي ومركز تجنيد العين بمعسكر العين في مدينة العين ومركز تجنيد الشارقة بمعسكر الرحمانية ومعسكر ليوا في المنطقة الغربية.

وشهدت شعبة تجنيد معسكر آل نهيان بأبوظبي حركة اقبال متوسطة على التسجيل في الثاني من اسبوع تمديد التسجيل للذكور واليوم الثاني لبدء تسجيل الاناث وسط توقعات بالانتهاء من تسجيل معظم الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من الذكور والذين يخضعون للتجنيد الاجباري، وأعداد قليلة من الاناث الراغبات في الالتحاق بالخدمة الوطنية وفقا للقانون حيث إن التحاقهن بالخدمة الوطنية اختياري.

وقالت مصادر ذات صلة ان الاقبال جيد على مراكز التسجيل وشهد أول من أمس تسجيل أعداد كبيرة من الذكور ليتم تسجيل معظم الذكور الذين تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالخدمة الوطنية واعداد قليلة من الاناث، ويرجع ذلك الى زيادة عدد الكوادر من الموظفين المسؤولين عن عملية التسجيل بجميع المراكز الامر الى رفع الطاقة الاستيعابية للتسجيل وكذلك إلزام المتقدمين للتسجيل بإحضار صور للاوراق الثبوتية بدلا من الانتظار لتصوير نسخ منها بمراكز التسجيل مما يستغرق وقتا أطول لإنهاء التسجيل.

زيادة عدد المسجلين

وأضاف ان من الامور التي ساعدت كذلك على زيادة اعداد المسجلين خلال أول يومين للتمديد وتسجيل الاناث زيادة فترة التسجيل يوميا لمدة ثلاث ساعات ونصف الساعة لتبدأ من الساعة السابعة صباحا حتى الرابعة بعد الظهر ومن الساعة التاسعة والنصف مساء حتى الساعة الواحدة والنصف صباحا بدلا من المواعيد السابقة والتي كانت تبدأ من الساعة التاسعة صباحا الى الرابعة مساء ومن الساعة التاسعة والنصف مساء الى الثانية عشرة صباحا، مشيرة الى ان الساعات الاولى للصباح والتي تبدأ من السابعة صباحا وكذلك في الفترة المسائية تشهد إقبالا أكبر من باقي فترات اليوم نظرا لتحسن الطقس نوعا ما في تلك الفترات.

واشارت الى ان من الاسباب الى ادت الى زيادة في اعداد المسجلين اشتراط صيام المتقدمين ولدواعي الفحص الطبي الصيام لمدة لا تقل عن 8 ساعات قبل الفحص الطبي للاسراع بإنهاء الاجراءات بعد ان كان المتقدمون يتقدمون الى المراكز قبل مرور هذه المدة المطلوبة خاصة لمن يتأخر منهم في تناول وجبة السحور الامر الذي كان يؤخر اكتمال اجراءات التسجيل.

وأعرب ابناء الوطن الذين التقتهم «البيان» خلال جولتها امس على شعبة تجنيد معسكر آل نهيان بأبوظبي عن فخرهم واعتزازهم بالتسجيل في الخدمة الوطنية والخدمة في القوات المسلحة ووزارة الدفاع أو وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة، مؤكدين تشرفهم بأداء الخدمة الوطنية في اي مكان يردون فيه الجميل للوطن الغالي سواء بالدفاع عن امن واستقرار الوطن أو اي جهاز امني اخر لانه في النهاية يهمنا مصلحة الوطن وحمايته والحفاظ على انجازاته الحضارية التي تحققت وأن يعيش ابناؤه في امن وامان.