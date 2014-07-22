سيف بن زايد يطّلع على شهادة عالمية لشرطة أبوظبي في التميز المؤسسي

اطّلع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على شهادة عالمية في التميّز المؤسسي، حصلت عليها الإدارة العامة للموارد البشرية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، من المنظمة الدولية «المستثمرون في التميّز IIE»، كأول مؤسسة شرطية تحصل على هذا الاعتراف الدولي في منطقة الشرق الأوسط.

وسلّم الشهادة العالمية لسموّه في مقر شرطة أبوظبي، أول من أمس (الأحد)، راي رادنوك، ممثل المنظمة الدولية «المستثمرون في التميّز»، التي تتخذ مقرّها في المملكة المتحدة، وتعتمد مواصفات خاصة لتطبيق واعتماد معايير التميّز المؤسسي.

وأثنى سموه على جهود فريق الإدارة العامة للموارد البشرية بشرطة أبوظبي، في تحقيق الإنجاز العالمي؛ وحثه على مواصلة مسيرة العطاء والتميّز المؤسسي.

وحصدت شرطة أبوظبي هذه الشهادة العالمية، بعد تقييم شامل استمر اسبوعاً بمختلف المستويات الوظيفية في الإدارة العامة للموارد البشرية، بدرجة تعد من بين أعلى عشرة تقييمات في تاريخ المنظمة.

وحضر تسلّم الشهادة، اللواء محمد بن العُوضي المنهالي، مدير عام الموارد البشرية، والعميد جاسم محمد المرزوقي، نائب مدير عام الموارد البشرية، والعقيد سعود الساعدي، مدير سكرتارية مكتب سمو الوزير، والرائد راشد عبد الله الدوسري، رئيس قسم أمانة التميّز المؤسسي، رئيس فريق شهادة «مستثمرون في التميز»، وعدد من الضباط، وأعضاء فريق التأهيل الساعي للحصول على اعتراف «ملتزمون في التميز».

وتعتبر شهادة «المستثمرون في التميّز»، بمثابة اعتراف عالمي بكفاءة وأهلية الجهة الحاصلة عليها، وتسهم في رفع مستوى الأداء والتميّز المؤسسي، وتعزز الجهود المبذولة للارتقاء بمنظومة العمل الشرطي في مختلف المجالات لتحقيق المزيد من الريادة والتقدم على المستوى المهني، والتميز المؤسسي.