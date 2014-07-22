"الفوعة" تبدأ اليوم موسم استلام التمور

أعلنت شركة الفوعة عن بدء موسم تسويق التمور لعام 2014 والذي سيبدأ من اليوم إلى 6 نوفمبر القادم يتم خلالها استلام التمور من 17 ألف مزارع من مختلف أنحاء الدولة يقومون بتسويق تمورهم لدى 8 مراكز مخصصة لاستلام التمور وهي مركز الفوعة والساد وأبوكرية وغمض في المنطقة الشرقية وسيح الخير والمرفأ وغياثي في المنطقة الغربية بالإضافة إلى مركز الذيد الذي يخدم مزارعي المناطق الشمالية.

وصرح المهندس ظافر عايض الأحبابي رئيس مجلس إدارة شركة الفوعة ان الشركة تستعد لاستقبال تمور مزارعي المنطقتين الشرقية والشمالية بدءا من اليوم، فيما يبدأ موسم التسويق في المنطقة الغربية في الرابع من أغسطس المقبل.

وأشار الى أنه من المتوقع أن تتجاوز كمية التمور المستلمة للموسم الحالي على 113 ألف طن وهي الكمية التي تم استلامها الموسم الماضي منها ما يزيد على 70 بالمئة تمثل تمور مزارعي المناطق الشمالية والمنطقة الشرقية بالإضافة إلى ما يقارب 30 بالمئة من التمور تم استلامها من مزارعي المنطقة الغربية موضحا أن أكثر كمية مستلمة من التمور كانت من صنف الخلاص يليه الدباس ثم الفرض علما بأنه لوحظ ارتفاع المعدل العام للمستوى الجيد من التمور، حيث بلغ 43 بالمئة خلال الموسم الماضي وذلك بسبب زيادة الوعي لدى المزارعين والتزامهم بالمعايير العامة والخاصة أثناء تسويقهم للتمور بالإضافة إلى اهتمام المزارعين بتطبيق العمليات الزراعية الأساسية لخدمة النخلة من خلال الاستعانة بالتقويم الزراعي ودليل التسويق وغيرها من المنشورات التوعوية التي تتضمن كافة خدمات النخلة والطرق والأساليب نحو زيادة نسبة الجودة في المزرعة.

حرص

وقال مسلم عبيد بالخالص العامري الرئيس التنفيذي إن الفوعة حرصت على تزويد المراكز بكافة المعدات الحديثة التي تخدم مصلحة المزارعين وتعمل على تسهيل إجراءات الاستلام وتسريعها، مشيرا إلى انه تم تجهيز ما يقارب 111 رصيفا مخصصا لاستلام التمور في مراكز تسويق التمور وتم توفير 92 رافعة كهربائية وعربة مناولة كهربائية لتسهيل نقل التمور ولفت العامري إلى أنه تم توفير الموازين المجهزة بكاميرات مراقبة وذلك بهدف متابعة الأداء والتأكد من كفاءة سير العمل.

وأشار العامري أنه تم في هذا الموسم شراء مليون وخمسمئة ألف صندوق بلاستيكي بقيمة 20 مليون درهم ليتم إرجاعها بشكل دوري للمزارعين أثناء تسويقهم للتمور، مضيفا أنه تم استحداث نظام الربط الالكتروني بين مراكز الاستلام ونظام الصرف المركزي للصناديق البلاستيكية لضمان إرجاع الصناديق لكافة المزارعين بسهولة ويسـر ولحفظ بياناتهم بشكل دوري ودقيق علما بأنه تم حتى الآن إرجاع 3 ملايين صندوق بلاستيكي خلال الموسم الماضي ويبلغ العدد المتبقي من الصناديق حوالي 150 ألفا .

فرص

جدير بالذكر أن الشركة تحرص على إتاحة الفرصة للمواطنين والمواطنات أثناء الموسم للعمل بالوظائف المؤقتة، حيث بلغت نسبة التوطين بالوظائف الإشرافية في المراكز 85 بالمئة وهي تعد ثلاثة أضعاف نسبة التوطين مقارنة بالمواسم الماضية ليصل إجمالي الفرص الوظيفية ما يقارب 420 فرصة عمل مؤقته لمختلف شرائح المجتمع من الباحثين عن عمل من طلاب وطالبات الجامعات والمتقاعدين في وظائف متنوعة في إدخال البيانات وفحص جودة التمور المستلمة بالإضافة إلى نخبة من معرفي التمور من ذوي الاختصاص والخبرة في تصنيف التمور وغيرها من الفئات المختلفة من الوظائف..

كما تم استحداث وظائف جديدة تتعلق بالتدقيق على جودة التمور وضمان تطبيق معايير الاستلام المعتمدة لدى شركة الفوعة بما يتماشى مع المواصفات الخليجية للتمور، ويعمل في هذه الوظائف كوادر مؤهلة من المواطنين والمواطنات وهي مشرف الجودة وموظفي الجودة حيث يتركز عملهم على التأكد من خلو التمور المستلمة من الحشرات الحية لضمان جودة التمور.

فرص

وللمرة الأولى سيتم تطبيق نظام /ايفر/ وهو نظام الرد الصوتي التفاعلي من خلال ثلاث لغات /العربية والانجليزية والأوردو/ يتضمن عدة اختيارات سهلة تتعلق بالحجوزات وإرجاع الصناديق والدفعات المالية وأي استفسارات أو مقترحات أخرى مما يساهم في تقديم خدمة عالية الجودة للمزارعين خلال أقصر وقت ممكن.

أبوظبي

قال كريستوفر هيرست الرئيس التنفيذي لمركز خدمات المزارعين بأبوظبي إن المركز يعمل وبواسطة العلامة التجارية الخاصة به »حصاد مزارعنا« على تسويق الرطب نيابة عن المزارعين بأبوظبي في الموسم الصيفي لهذا العام، والذي سوف يستمر حتى 15 أغسطس، حيث يقوم فريق »حصاد مزارعنا« بشراء 1000 كيلوغرام من الرطب يومياً لتزويد كبار تجار التجزئة بها.