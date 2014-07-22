«طرق دبي»: خدمة أكشاك المترو الذكية في 23 محطة

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات خدمة أكشاك معلومات المترو الذكية من خلال وضع 50 جهازاً معلوماتياً في 23 محطة مترو من محطات الخطين الأحمر والأخضر، تحتوي معلومات وخدمات متنوعة تلبي احتياجات ومتطلبات الجمهور من مرتادي المترو.

وأوضح عبدالله يوسف آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في الهيئة، أن إطلاق أكشاك معلومات المترو يأتي تماشياً مع رؤية القيادة العليا في دبي في تحويل الإمارة إلى أذكى مدينة عالمية خلال 3 سنوات، لذلك ارتأينا العمل على ضرورة تدشين هذه الخدمة الذكية التي تحتوي على العديد من الخدمات المتنوعة التي تُقدم لمرتادي المترو نبذة متكاملة عن كيفية استخدام المترو مع سهولة التنقل بين المحطات.

وقال آل علي: إن الأجهزة تتضمن خدمات عدة، أبرزها: خرائط تفاعلية لعرض مواقع محطات المترو، وجداول الرحلات والأماكن المجاورة للمحطة، آلية احتساب تكلفة تعرفة الرحلات، معلومات عن المترو كقواعد الاستخدام والمخالفات وأنواع بطاقات نول والسلوكيات الواجب اتباعها خلال التنقل، فضلاً عن احتوائه معرضاً للصور والأفلام، مع خاصية إدخال الشكاوى والاقتراحات التي تسهم في ارتقاء الخدمات، وإلى جانب ذلك تم تخصيص مساحة في الجهاز لعرض الإعلانات التجارية ورسائل التنبيه للركّاب، كما لفت أيضاً إلى أنه تم تصميم الأجهزة باللغتين العربية والإنجليزية، وتتميز بشاشة لمس كبيرة يُسهل استخدام التطبيق من خلالها.

وحول أهم وأبرز المحطات التي تقدم خدمة الأكشاك المعلوماتية الذكية: محطات الخط الأحمر والبالغ عددها 16 محطة هي (الراشدية، محطة المطار 3 و1، ديرة سيتي سنتر، الرقة، الاتحاد، برجمان، الكرامة، أبراج الإمارات، المركز المالي، برج خليفة، مول الإمارات، مدينة دبي للإنترنت، ابن بطوطة، الجافلية، مركز دبي التجاري العالمي، أما أبرز 7 محطات تتضمن هذه الأكشاك على الخط الأخضر هي: المنطقة الحرة- المطار، الاستاد، أبو هيل، صلاح الدين، بني ياس، الغبيبة، الفهيدي.