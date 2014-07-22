منطقة عجمان التعليمية تكرم الطلبة المتفوقين للعام الدراسي 2014

تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، شهد الشيخ احمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون المالية والإدارية الليلة قبل الماضية احتفال منطقة عجمان التعليمية بتكريم 61 طالباً وطالبة من أوائل الثاني عشر وأوائل صفوف النقل والمتفوقين للعام الدراسي 2014 على مستوى المنطقة.

وتقدم الشيخ احمد بن حميد النعيمي بالشكر والتقدير الى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وإلى إخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، للدعم الكبير الذي يحظى به قطاع التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة أسوة ببقية قطاعات الدولة.. مشيدا بتوجيهات قيادتنا الرشيدة ومتابعتها الدائمة لأبنائها الطلبة وتقديمها الدعم اللامحدود الذي يؤهلهم ليكونوا قادة في المستقبل يساهمون في الحفاظ على مكتسبات الوطن. وأضاف إننا لنشعر بالفخر بهذه النخبة من الطلبة الذين أثبتوا أنفسهم بالجد والمثابرة وتحقيق أفضل المستويات الأكاديمية فهؤلاء الشباب هم قادة الغد وبناة المستقبل الذين نضع آمالنا فيهم لتطور وتقدم دولة الإمارات العربية المتحدة وها هم اليوم يحتفون بثمرة اجتهادهم ويجب أن يستشعر كل طالب بهذا الإنجاز المتميز الذي تحقق بسعيهم وإصرارهم للصعود إلى القمم.

فخر

وأوضح الشيخ احمد بن حميد النعيمي أن دولة الإمارات العربية المتحدة تفخر بأبنائها وبناتها المتفوقين والمتميزين الذين يمثلون مستقبل بلادهم على كل الصعد الثقافية والاقتصادية والعلمية والتقنية.. مشيرا إلى أن الدولة تقدم بسخاء كل ما من شأنه النهوض بمستقبل التعليم ورجاله من أجل بناء إنسان هذا البلد الذي يعد الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة.

وتقدم الشيخ أحمد بن حميد النعيمي بخالص التهنئة الى الطلبة المتفوقين وأولياء أمورهم على هذا التميز.. مؤكداً أن هذه الكوكبة من الأوائل يمثلون نموذجاً يحتذى به.. مشيدا بجهود منطقة عجمان التعليمية والمدارس التابعة لها والتي حقق طلبتها هذا التفوق وهيئاتها الإدارية والتعليمية وحرصهم المستمر على مصلحة طلابهم وتشجيعهم لبذل مزيد من الجهود في الاستذكار والتحصيل العلمي.

تهنئة

هنأ علي حسن محمد مدير إدارة منطقة عجمان التعليمية الطلبة المكرمين بالتفوق.. متمنيا لهم الاستمرار في هذا التميز حتى يحصلوا على أعلى المؤهلات العلمية باعتبارهم أمل المستقبل.. مشيرا الى أن القيادة الرشيدة لدولتنا الحبيبة سخرت كل الإمكانات المادية والمعنوية من أجل العلم، لأنه أساس تقدم الشعوب والأمم ونهضتها.

حضر الحفل عدد من مديري الدوائر الاتحادية والمحلية وموظفي منطقة عجمان التعليمية وأولياء أمور الطلبة المكرمين.