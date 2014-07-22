وصول 8 مصابين من غزة للعلاج بالمستشفيات المصرية

وصل إلى الجانب المصري، الإثنين، 8 حالات من الجرحى والمصابين الفلسطينيين إلى جانب عدد من المرافقين، وذلك عن طريق ميناء رفح البري لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية من آثار القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، وتم توفير سيارات الإسعاف لنقلهم إلى المستشفيات المصرية لتلقي العلاج .

من جانبه، قال الدكتور طارق خاطر، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إنه تم استقبال الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة عن طريق وفد طبي متخصص حيث قام بتشخيص حالاتهم وتوجيههم إلى المستشفيات المصرية لتلقي العلاج .

يُذكر أنه تم افتتاح ميناء رفح البري لاستقبال المصابين والجرحى وعبور العالقين والحالات الإنسانية لإدخال المساعدات المقدمة للقطاع .