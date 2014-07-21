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الأهلي: مؤتمر صحفي للإعلان عن الصفقات الجديدة يوم الأربعاء

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الأهلي: مؤتمر صحفي للإعلان عن الصفقات الجديدة يوم الأربعاء الأهلي: مؤتمر صحفي للإعلان عن الصفقات الجديدة يوم الأربعاء

كشف محمود طاهر رئيس الأهلي عن إقامة مؤتمر صحفي يوم الأربعاء المقبل من أجل تقديم صفقات الفريق الأحمر الجديد لوسائل الإعلام.

وقال طاهر للصحفيين في حفل إفطار الأهلي يوم الاثنين: "الإعلان عن الصفقات الجديدة يوم الأربعاء في مؤتمر صحفي".

وكان الأهلي قد تعاقد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية مع ثلاثي المقاولون العرب باسم علي ومحمد رزق ومحمد فاروق، وإسلام رشدي جناح المنيا، وحسين السيد ظهير المقاصة، وصلاح الدين سعيد مهاجم وادي دجلة.

بالإضافة إلى استعادة حسام غالي ولؤي وائل من ليرس.

وأتم طاهر "لايزال الأهلي يحتاج إلى صفقتين جديدتين قبل بداية الموسم الجديد".

وكان وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي قد قال في تصريحات سابقة أن الأهلي يحتاج لضم مدافع ولاعب وسط ارتكاز.

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