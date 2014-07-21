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طاهر: الأهلي يلعب مباراة ودية عالمية في سبتمبر احتفالا بلقب ' الأنجح عالميا '

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طاهر: الأهلي يلعب مباراة ودية عالمية في سبتمبر احتفالا بلقب ' الأنجح عالميا ' طاهر: الأهلي يلعب مباراة ودية عالمية في سبتمبر احتفالا بلقب ' الأنجح عالميا '

كشف محمود طاهر رئيس الأهلي عن احتفالات جديدة للنادي الأحمر في شهر سبتمبر المقبل بلقب "الأنجح في العالم" كالفريق الأكثر تتويجا بالبطولات القارية.

وبات الأهلي أكثر الفرق حول العالم تحقيقا لبطولات إقليمية بوصول الشياطين للقب رقم 19بعد فوزه بكأس السوبر الإفريقي، وتخطى ميلان الإيطالي.

وأقام الأهلي احتفالية في أحد فنادق القاهرة بهذه المناسبة في شهر مارس الماضي.

وقال طاهر في حفل إفطار الأهلي مع الصحفيين: "نجري اتصالات مع وزارة السياحة، من أجل إقامة احتفالات كبرى في المحافظات في شهر سبتمبر المقبل".

وتابع "كما ننوي خوض مباراة ودية عالمية مع فريق أوروبي كبير".

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