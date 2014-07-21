طاهر يحكي.. كيف تعاقد الأهلي مع جاريدو؟

كشف محمود طاهر رئيس الأهلي عن كيفية تعاقد إدارة النادي الأحمر مع الإسباني خوان كارلوس جاريدو ليكون مدربا للفريق خلفا لفتحي مبروك.

الأهلي أقال محمد يوسف في منتصف الموسم، وعين فتحي مبروك ليكون المدرب المؤقت، قبل أن يتولى جاريدو المسؤولية عقب التتويج بالدوري الممتاز.

وقال طاهر في حفل إفطار الأهلي مع الصحفيين: "شكلنا لجنة من أجل اختيار المدرب الجديد للفريق، ووصل لنا أكثر من 100 سيرة ذاتية لمدربين".

وتابع "جاريدو كان المميز بينهم، لأنه كان ضمن المصنفين عالميا، ولذلك اتجهنا لاختياره".

وواصل موضحا "جاريدو يتبع نهجا في اكتشاف المواهب في فرق الناشئين وتصعيدها للفريق الأول، وهي السياسة التي تريد إدارة الأهلي تطبيقها".

وأضاف "واجهتنا عوائق تتمثل في راتب جاريدو واقناعه بالحضور إلى مصر، ولكن سفير مصر في إسبانيا ساعدنا في تقريب وجهات النظر، حتى تم التعاقد".