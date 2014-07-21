إخلاء سبيل 26 «إخوانيًا» بكفالة بالبحيرة

أمرت محكمة جنايات دمنهور في جلستها المنعقدة بمقر محكمة إيتاي البارود، بإخلاء سبيل 26 من المنتمين لجماعة «الإخوان» والمحبوسين على ذمة التحقيقيات في قضيتي إحراق مبنى ديوان عام محافظة البحيرة ومحاولة إفشال انتخابات الرئاسة.

كانت المحكمة أمرت بإخلاء سبيل 20 من المتهمين على ذمة قضية إحراق مبنى ديوان عام المحافظة، مقابل كفالة 5 آلاف جنيه لكل منهم، كما أمرت بإخلاء سبيل 6 آخرين من المتهمين في قضية خلية إفشال انتخابات الرئاسة.

ومن أبرز المفرج عنهم المهندس خالد القمحاوى، عضو مجلس الشورى السابق، والدكتور حمدي عبيد، أمين عام نقابة أطباء البحيرة السابق.