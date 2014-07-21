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«ليبرمان»: إسرائيل تعتزم حظر «الجزيرة»

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أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، الإثنين، أن بلاده تعتزم حظر قناة «الجزيرة» في إسرائيل، متهما الشبكة الاخبارية التليفزيونية بـ«دعم الإرهاب ونشر الأكاذيب ضد إسرائيل»، كما انتقد «ليبرمان» دولة قطر التي تمتلك قناة الجزيرة، واتهمها بدعم حركة «حماس»، التي تسيطر على قطاع غزة.

وقال الوزير الإسرائيلي إن «قطر أصبحت تمثل مشكلة عالمية، فهي تعد شريان الحياة الاقتصادي لمعظم الجماعات الإرهابية التي تزعزع استقرار العالم بأسره وخاصة الشرق الأوسط».

وأضاف «ليبرمان» قائلا: «بدأنا بالفعل في دراسة أنشطة ووضع الجزيرة بنية عدم السماح لها بالعمل في إسرائيل بعد الآن».

وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية بأنه«ليس هناك أي تفريق في تصريحات الوزير بين خدمتي الجزيرة الانجليزية والعربية»، وشبه «ليبرمان» الشبكة بـ«صحيفة (دير شترومر) النازية وبالذراع الإعلامية لتنظيم (القاعدة)».

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