أخبار عاجلة

فيديو.. سعد الدين الهلالي: هناك نصوص قرآنية تحرض على الإرهاب -
منفذ تفجير سان بطرسبيرج من "آسيا الوسطى" -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

حساء السمك المغذّي لأفراد عائلتكِ

Google+ Print
حساء السمك المغذّي لأفراد عائلتكِ حساء السمك المغذّي لأفراد عائلتكِ

الإثنين 21-07-2014 17:38

المقادير:
- حبتان من الكوسى
- حبة واحدة من البصل المفروم
- حبتان من الجزر
- حبتان من البطاطس
- كيلوجرام من القريدس
- 150 جرام من الشعيرية الصينية
- ملعقتان كبيرتان من الكزبرة
- ملعقتان كبيرتان من البقدونس
- رشّة من الملح
- رشّة من الفلفل الأسود
- رشّة من الزنجبيل المفروم
- مكعب بنكهة السمك
- ليتر من الماء

طريقة التحضير:
1- يقطّع الكوسى والبطاطس والجزر الى مكعبات صغيرة ومتساوية، ويضاف إليهم البصل المفروم.
2- يضاف الى مزيج الخضار الملح والفلفل الأسود والزنجبيل.
3- يوضع المزيج في وعاء الماء المغلي، وتسلق الخضر جيداً.
4- يضاف الى الخضر القريدس المقشّر والمغسول جيداً، ومن ثم الكزبرة المفرومة والبقدونس المفروم.
5- وأخيراً، يضاف الى الحساء المكعّب بنكهة السمك والشعيرية الصينية.
6- يترك الحساء على نار متوسطة لمدة 15 دقيقة الى حين النضوج.
7- يقدّم الحساء مع عصر اليمون الحتامض.

لا تفوّتوا أبداً متابعة تطبيق "سيدتي" لأنه دليلكم الوحيد في الطبخ والمطبخ وحمله الآن مجاناً على هذا الرابط

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي