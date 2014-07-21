حساء السمك المغذّي لأفراد عائلتكِ

الإثنين 21-07-2014 17:38
المقادير:
- حبتان من الكوسى
- حبة واحدة من البصل المفروم
- حبتان من الجزر
- حبتان من البطاطس
- كيلوجرام من القريدس
- 150 جرام من الشعيرية الصينية
- ملعقتان كبيرتان من الكزبرة
- ملعقتان كبيرتان من البقدونس
- رشّة من الملح
- رشّة من الفلفل الأسود
- رشّة من الزنجبيل المفروم
- مكعب بنكهة السمك
- ليتر من الماء
طريقة التحضير:
1- يقطّع الكوسى والبطاطس والجزر الى مكعبات صغيرة ومتساوية، ويضاف إليهم البصل المفروم.
2- يضاف الى مزيج الخضار الملح والفلفل الأسود والزنجبيل.
3- يوضع المزيج في وعاء الماء المغلي، وتسلق الخضر جيداً.
4- يضاف الى الخضر القريدس المقشّر والمغسول جيداً، ومن ثم الكزبرة المفرومة والبقدونس المفروم.
5- وأخيراً، يضاف الى الحساء المكعّب بنكهة السمك والشعيرية الصينية.
6- يترك الحساء على نار متوسطة لمدة 15 دقيقة الى حين النضوج.
7- يقدّم الحساء مع عصر اليمون الحتامض.
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