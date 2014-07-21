حساء السمك المغذّي لأفراد عائلتكِ

المقادير:

- حبتان من الكوسى

- حبة واحدة من البصل المفروم

- حبتان من الجزر

- حبتان من البطاطس

- كيلوجرام من القريدس

- 150 جرام من الشعيرية الصينية

- ملعقتان كبيرتان من الكزبرة

- ملعقتان كبيرتان من البقدونس

- رشّة من الملح

- رشّة من الفلفل الأسود

- رشّة من الزنجبيل المفروم

- مكعب بنكهة السمك

- ليتر من الماء

طريقة التحضير:

1- يقطّع الكوسى والبطاطس والجزر الى مكعبات صغيرة ومتساوية، ويضاف إليهم البصل المفروم.

2- يضاف الى مزيج الخضار الملح والفلفل الأسود والزنجبيل.

3- يوضع المزيج في وعاء الماء المغلي، وتسلق الخضر جيداً.

4- يضاف الى الخضر القريدس المقشّر والمغسول جيداً، ومن ثم الكزبرة المفرومة والبقدونس المفروم.

5- وأخيراً، يضاف الى الحساء المكعّب بنكهة السمك والشعيرية الصينية.

6- يترك الحساء على نار متوسطة لمدة 15 دقيقة الى حين النضوج.

7- يقدّم الحساء مع عصر اليمون الحتامض.

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