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رجل أعمال: السعوديون ينفقون 100 مليار ريال في إجازاتهم

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رجل أعمال: السعوديون ينفقون 100 مليار ريال في إجازاتهم رجل أعمال: السعوديون ينفقون 100 مليار ريال في إجازاتهم

قال رجل الأعمال عبدالمحسن الحكير إن السعوديين ينفقون حوالي 100 مليار ريال خلال قضاء إجازاتهم خارج المملكة.

ونصح الحكير بضرورة جذب جزء كبير من هذه الأموال إلى الداخل عبر استثمارات داخلية في سواحل المملكة الممتدة وفي الجزر المتنوعة وفي منتجعات سياحية مختلفة تجذب السعوديين إلى الاستمتاع بأوقاتهم فيها كما توفر الآلاف من فرص العمل للشباب”.

وطالب رجل الأعمال السعودى بوضع الخطط والآليات اللازمة لضمان ضخ نحو 300 مليار ريال في القطاع السياحي والاستثماري خلال المرحلة المقبلة ودعم المشاريع السياحية المتنوعة والكبيرة في هذا المجال.

وذكر الحكير أنه بالنسبة إلى تحويلات العاملين في المملكة أنه هناك نحو 200 مليار ريال هي قيمة تحويلات العاملين في القطاع الخاص بالمملكة لدى البنوك هذا العام، مشيراً إلى أن المبالغ المحولة في 2012 بلغت 130 ملياراً.

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