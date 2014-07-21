عالم مصرى يكتشف مصلا للقضاء على حشرة سوسة النخيل الحمراء

توصل فريق من العلماء المصريين برئاسة الدكتور رضا النحراوى، مؤسس مشروع الزراعة النظيفة، إلى اكتشاف علاج جديد للقضاء على حشرة سوسة النخيل الحمراء وأطوارها المختلفة، وذلك لعلاج ووقاية أشجار النخيل السليمة وعلاج أشجار النخيل المصابة.

وأكد النحراوى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هذا المصل قادر على التخلص من سوسة النخيل الحمراء فى مصر والتى تمثل عائقًا لزيادة مساحة النخيل فى مصر؛ لافتًا إلى أن المصل مصرى خالص يستعمل مرة واحدة فى عمر النخلة وتتراوح تكلفته من 15 : 20 جنيها، وبالتالى يؤدى إلى عدم استعمال المبيدات الحشرية الخاصة بسوسة النخيل، والحفاظ على البيئة مع تقليل الفشل الكلوى الناتج عن استعمال المبيدات.

يذكر أن سوسة النخيل الحمراء، من أخطر الآفات الحشرية التى تهاجم النخيل، وهى عبارة عن "سوسة" يبلغ طولها حوالى 4 سم وعرضها نحو 1سم، ولونها بنى مائل للاحمرار مع وجود نقط سوداء على الحلقة الصدرية، ولها خرطوم طويل هو أقصر فى الذكر منه فى الأنثى، و تعيش الحشرة الكاملة من شهرين إلى ثلاثة أشهر، والحشرة الكاملة لا ضرر منها، وتبيض الأنثى من 200 إلى 300 بيضة، ثم تبدأ فى نهش قلب النخلة.