بالصور.. مصورو «بودابست» يحولون ترام المدينة إلى «آلة زمنية»

لا تختلف العاصمة المجرية، بودابست، عن معظم المدن العالمية الكبرى، فمع حلول الشتاء وموسم العطلات، تضاء شوارعها بشكل ساحر، وتغطي الزينة الاحتفالية كل الميادين، ولكن يتميز «ترام» هذه المدينة عن أي ترام غيره في أي عاصمة أخرى، حيث تتم تغطيته بحوالي 30 ألف لمبة نيون ملونة. وعلى الرغم من أن الأضواء الصادرة من الترام نفسه ليست ذات أهمية كبرى، فإن أهميتها تكمن فيما يفعله مصورو المدينة بها، حيث يستخدمونها لصنع صور تجعل الترام يبدو وكأنه «آلة زمنية»!