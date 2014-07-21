“الحرة للتغيير السلمى” بالفيوم تطالب الحكومة بتمكين الشباب

أصدرت الجبهة الحرة للتغيير السلمي بالفيوم بيانًا طالبت فيه حكومة المهندس إبراهيم محلب، الاهتمام بتمكين الشاب وتفعيل دورهم للنهوض بالمجتمع بعد أن عصفت به براثن المراحل السابقة التي مرت بها مصر، خاصة وأن هناك فجوة حقيقية ستواجه الدولة خلال السنوات الماضية داخل جميع مؤسسات الدولة بعد أن أصبحت تلك المؤسسات تضم عدد كبير بنسبة 90% من موظفيها فوق الخمسون عامًا، بينما يمثل قطاع الشباب داخل تلك المؤسسات نسبة 10% فقط.

كما هنأت الجبهة عضو المكتب السياسي بالحركة بالفيوم حسن أبو حامد علي تولية منصب رئيس لحي جنوب بمحافظة الفيوم ، وايضا ترشيح كل من محمد فؤاد ، ووليد أبو سريع وسيد حمدين لتولي منصب مساعدي محافظ الفيوم.

وتؤكد الحركة علي أن تفعيل دور الشباب يقع علي عاتق الدولة في المقام الأول ، وعلي الحكومة الحالية توخي الحذر في الاختيارات التي تتمتع بالمهارات والكفاءات التي تحتاجها تلك المناصب القيادية لدعم ونهضة المجتمع.