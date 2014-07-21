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بالفيديو.. تليفزيون إسرائيل: توفيق عكاشة «متلون» ويعبر عن كراهية مصر لـ«حماس»

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تداولت وسائل الإعلام الإسرائيلية مقطع لتوفيق عكاشة، صاحب قناة «الفراعين»، وهو يسب فيه حركة «حماس»، وقطر وتركيا، خلال لقاء في أحد البرامج التي تُعرض على قناته، وعرضت القناة العاشرة الإسرائيلية مقطع الفيديو قائلة إنه يوضح مدى الكراهية بين و«حماس»، واصفة «عكاشة» بأنه «أكثر المحللين التليفزيونيين» تلونًا في مصر.

وظهر «عكاشة» في مقطع الفيديو ممسكًا بـ«شبشب» قديم، قائلًا: «الشبشب ده اللي أنا ماسكه بالمنديل، أوسخ شبشب في القناة، ده على وش قطر ووش حماس وتركيا، الشبشب ده باسم شعب مصر كله على وش مبادرة حماس وقطر وتركيا، لأن الكلاب ملهمش إلا الشباشب، وهؤلاء مثلث الكلاب.. أنا قلت لهم هاتوا لي شبشب من الزبالة، لأن الجزمة أغلى من إني أطلعها للأشكال دي».

وقالت القناة إن هذا الفيديو يعبر عن الكراهية بين مصر و«حماس» وبين مصر وقطر، وتابعت القناة على موقعها الإلكتروني: «في مصر، خاصة في نصف العام الأخير، ازداد الاشمئزاز من حركة حماس، ومن أجل التأكيد على قوة الكراهية بين مصر وحماس، يمكن مشاهدة توفيق عكاشة، أحد المحللين التليفزيونيين الأكثر تلونًا في مصر».

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