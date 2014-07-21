«جارديان»: أكبر 5 أخطار تهدد «بقاء الجنس البشري»

يتحدث الكثير عن نهاية العالم منذ سنوات، لكن قليلون فقط حاولوا فعل شيء لتجنبه حدوثه. وقالت صحيفة «جارديان» البريطانية، إن الوجود البشري أصبح مهددا نتيجة عدة مخاطر طبيعية وصناعية، من الممكن أن تعرضه للفناء، ويصبح الإنسان من الكائنات «المنقرضة».

وأولى هذه التهديدات هو حدوث حرب نووية، حيث قد تم استخدام الأسلحة النووية في الحرب مرتين فقط حتى الآن، على هيروشيما وناجازاكي في الحرب العالمية الثانية، ورغم أن مخزون الأسلحة النووية في الوقت الحالي أقل من مما كانت عليه في الحرب الباردة، من الخطأ اعتقاد أن الحرب النووية مستحيلة، حيث أنه من شأن حرب نووية شاملة بين القوى الكبرى قتل مئات الملايين من الناس مباشرة وحدوث كارثة لا يمكن تصورها.

ومن التهديدات كذلك انتشار الأوبئة باستخدام الهندسة البيولوجية، فقد تقتل الأوبئة الطبيعية أعدادا من البشر أكثر مما تفعله الحروب، أما في حالة تعمد خلق أوبئة فإن الوضع يصبح أكثر خطورة، وذلك لأن التكنولوجيا الحيوية أفضل وأرخص من الأسلحة التقليدية وقادرة على التخلص من أعداد أكبر من البشر، خاصة مع التطور السريع في المستقبل، وبالتالي سهولة تصميم الأوبئة والفيروسات.

وأضافت الصحيفة أن «الذكاء الخارق» من تهديدات بقاء الإنسان. وقالت إنه رغم أن الذكاء ميزة ميزة للأشخاص، إلا أن العقاقير التي تعزز الإدراك والذكاء، وكذلك تطوير برامج الذكاء الصناعي، يمكن أن تستخدم قوتها لتحقيق أهداف كارثية. فليس هناك سبب للاعتقاد بأن الذكاء الخارق سيجعل صاحبه ملتزما ومطيعا للقواعد الأخلاقية. ومما يثير الخوف وفقا للصحيفة أن برامج الذكاء الصناعي أصبحت أكثر ذكاء من الإنسان نفسه، وهو ما يمثل تهديدا على وجوده.

واعتبرت الصحيفة «تكنولوجيا النانو» أحد تهديدات بقاء الإنسان. وتلك التكنولوجيا تعني السيطرة على المواد بدقة متناهية، وهذا في حد ذاته ليس خطيرا، ولكن في بعض المجالات مثل التكنولوجيا الحيوية، سيزيد من احتمالات حدوث انتهاكات يصعب الدفاع عنها، وبالتالي ستكون تكنولوجيا مدمرة.

والخطر الأكثر وضوحا، هو أن التصنيع بتلك التكنولوجيا الدقيقة سيسرع من تصنيع الأسلحة وبتكلفة رخيصة، مما يزيد من سباق التسلح العالمي وبالتالي عدم الاستقرار.

أما التهديد الأخير وفقا للصحيفة، فهو إمكانية وجود شيء مجهول له القدرة على عمل أشياء مدمرة مجهولة كذلك، ويكمن خطره في أنه لايعرف عنه أحد أي معلومات، وبالتالي لا يمكن تجنبه.