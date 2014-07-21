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«فلسطين.. لست وحدك» نشرة إخبارية موحدة على القنوات اللبنانية تضامنا مع غزة

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تبث 8 قنوات تلفزيونية لبنانية، مساء الإثنين، نشرة إخبارية موحدة بعنوان «فلسطين... لست وحدك»، تضامنا مع غزة في ظل الحملة العسكرية الإسرائيلية التي أودت بأكثر من 500 شهيد، في خطوة هي الأولى تجمع وسائل الاعلام اللبنانية ذات التوجهات السياسية المختلفة.

ويبدأ بث النشرة، مساء الإثنين، وتستمر نحو نصف ساعة، وتقتصر على مقدمة وتقارير معدة مسبقا تغطي الأبعاد الإنسانية للحرب على غزة، من دون أن تتضمن أخبارا آنية أو فواصل إعلانية.

وقال ناشر صحيفة «السفير»، طلال سلمان، الذي طرح مبادرة النشرة الموحدة: «نحن أهل الجريح والشهيد، ومن الطبيعي أن نقول لهم سكان غزة نحن معكم»، وأضاف: «لا نقدر على إيصال مساعدات أو سلاح أو ذخيرة، لكن على الاقل نحن قادرون أن نرفع الصوت ونقول نحن معكم، قضيتكم عادلة وشهداؤكم شهداؤنا وجرحاكم جرحانا، وهذا الأمر المعنوي الذي نقدر عليه».

وأشار إلى أنها «المرة الأولى تحصل خطوة مماثلة بين القنوات»، وأهميتها تكمن في أنه «على اختلاف التوجهات السياسية والحزبية، الكل كانوا متجاوبين نظرا إلى حجم الكارثة».

ولاقت مبادرة «سلمان» تجاوب مسؤولي القنوات الأساسية وهي «تلفزيون لبنان»، القناة الرسمية، و«المؤسسة اللبنانية للإرسال»، و«الجديد»، و«إم تي في»، و«ان بي ان»، و«المنار» التابعة لحزب الله، و«المستقبل»، و«أو تي في».

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