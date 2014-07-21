بان كي مون يؤكد تأييده لجهود مصر لوقف القتال فى قطاع غزة

أكد بان كي مون أمين عام الأمم المتحدة تأييده للجهود التى تبذلها مصر والرئيس عبد الفتاح السيسى ووزير الخارجية سامح شكرى الهادفة الي وضع نهاية للوضع الحالى فى قطاع غزة على ضوء التصعيد العسكرى الإسرائيلى.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك عقده وزير الخارجية سامح شكري مساء اليوم الإثنين مع أمين عام الأمم المتحدة بان كى مون الذى يزور القاهرة حاليا.

وأعرب بان كي مون عن سعادته للقيام بزيارته الحالية الى مصر بعد انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مشيرا الى أنه أجرى بعد وصوله الى مصر منذ ساعات قليلة مباحثات مثمرة مع وزير الخارجية سامح شكرى حول كيفية مساعدة الأمم المتحدة لمصر من أجل انهاء الوضع الحالى فى غزة.

وأكد أن مصر تضطلع بدور هام منذ انشاء منظمة الأمم المتحدة ، كما أن مصر تعد قوة اقليمية بخلاف دورها فى مجال السلم الدولى وحقوق الإنسان.

وقال مون إن زيارته الحالية الى مصر تهدف الى دعم الجهود الدبلوماسية التى تقوم بها مصر فيما يتعلق بالوضع الحالى فى غزة.. ، مشددا على أن الأطفال والنساء هم من يدفعون ثمن القتال الحالى ، وناشد كافة الأطراف بضرورة وقف اطلاق النار.

ومن ناحيته ، رحب وزير الخارجية سامح شكرى بأمين عام الأمم المتحدة ، مشيرا الى أن مصر دولة مؤسسة لمنظمة الأمم المتحدة منذ إقامتها ، وثمن الدور الذى تقوم به الأمم المتحدة من أجل الحفاظ على السلم الدولى ودفع جهود التنمية فى العالم ، إضافة الى الجهود المبذولة فى مجالات نزع السلاح والحفاظ على البيئة.

وأعرب شكرى عن تقديره للدور الذى يقوم به أمين عام الأمم المتحدة والتفاعل مع القضايا الدولية المختلفة ، لا سيما اهتمامه المتواصل بالقضية الفلسطينية ، بهدف التوصل الى حلول للقضية الفلسطينية بما يحقق طموحات الشعب الفلسطينى فى اقامة دولته وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال وزير الخارجية إن زيارة بان كى مون تأتى بسبب التصعيد العسكرى الإسرائيلى فى قطاع غزة ، حيث كان لزاما على الأمم المتحدة أن تعمل على حماية الشعب الفلسطينى ووقف القتال في قط غزة ، معربا عن أمله فى أن تسفر هذه الجهود عن تحقيق النجاح المنشود.

أ ش أ