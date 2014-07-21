استشهاد 19 فلسطينياً في قصف إسرائيلي على رفح ودير البلح

واصلت الطائرات والمدفعية الإسرائيلية مساء اليوم قصفها مناطق مختلفة من قطاع غزة ، ما أدى الي استشهاد 19 فلسطينيا على الأقل لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 570 شهيدا وأكثر من 3350 جريحا.

وقال أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة بغزة إن قوات الاحتلال ارتكبت عددا من المجازر خلال ساعات الإفطار اليوم منها قصف برج الإسراء وسط مدينة غزة بطائرة (إف 16) ما أدى الى استشهاد 11 مواطنا بينهم 7 أطفال ، وتم نقل جثامينهم الى المستشفى أشلاء ممزقة واصابة العشرات.

وأشار الى استشهاد اثنين واصابة عدد آخر في قصف قرب مسجد الشمعة بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة ، كما استشهد 3 من عائلة واحدة جراء قصف استهدف تجمعا للمواطنين في المنطقة الشرقية بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة ، اضافة الى وصول 3 شهداء وعدد من المصابين إلى مستشفى أبو يوسف النجار إثر قصف إسرائيلي على رفح جنوب القطاع.

وكانت قوات الاحتلال قد ارتكبت مجزرة عصر اليوم بقصف منزل يعود لعائلة القصاص وسط غزة ، ما أدى الى استشهاد تسعة من أفرادها.