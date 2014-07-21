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بالصوت.. “حب كل حياتى” أحدث اغانى إليسا

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بالصوت.. “حب كل حياتى” أحدث اغانى إليسا بالصوت.. “حب كل حياتى” أحدث اغانى إليسا

طرح الموزع الموسيقى احمد عبد السلام اليوم عبر صفحته بموقع فيس بوك أغنية “حب كل حياتى” من ألبوم “حالة حب” للمطربة إليسا ،والذى من المقرر طرحه فى عيد الفطر المقبل.

 والألبوم يضم 14 أغنية، ومنها “حب كل حياتى، حالة حب، يا مرايتى، حلوة يا بلدى، بطلى تحبى، أد الأيام، إنسانة بريئة، وجعت قلبى، أنا مجنونة، برغم الظروف، عمر جديد، أنا نفسى، لو إتقابلنا، أول مرة”.

 إليسا تقوم فى الألبوم بإعادة تقديم أغنية “أول مرة تحب” للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ ، وكذلك أغنية “حلوة يا بلدى”  للفنانة داليدا، والتى لحنها سمير حبيب، كما تتعاون  لأول مرة  مع الفنان تامر عاشور كموزع موسيقى  فى أغنية “برغم الظروف” التى كتبها الشاعر الغنائى نادر عبد الله ولحنها محمد يحيى.

 وتتعاون إليسا فى ألبومها “حالة حب” مع الشعراء بهاء الدين محمد، أمير طعيمة، أحمد مرزوق، سلامة على، بالإضافة إلى نادر عبد الله.

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