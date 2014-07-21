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مقتل شخص وإصابة 28 آخرين جراء محاولة اقتحام معسكر “اللواء 319″ ببنغازي

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مقتل شخص وإصابة 28 آخرين جراء محاولة اقتحام معسكر “اللواء 319″ ببنغازي مقتل شخص وإصابة 28 آخرين جراء محاولة اقتحام معسكر “اللواء 319″ ببنغازي

ليبيا

قتل شخص وأصيب 28 آخرون اليوم الأثنين، جراء محاولة اقتحام مجموعة مسلحة معسكر اللواء (319) بمنطقة بوعطنى ببنغازى في محاولة للاستيلاء علي المعسكر.

وأكد مصدر طبي بمستشفى “الابيار القروى” أن المستشفى استقبل قتيلا و 21 مصابا ،جراء الاشتباكات التي اندلعت صباح اليوم بمحيط معسكر اللواء (319) ، فيما استقبل مركز بنغازي الطبي عدد سبع حالات بإصابات متفاوتة .

وفي السياق ذاته،كشف أمر تحريات القوات الخاصة ببنغازي أن اشتباكات دارت صباح اليوم الاثنين بين قوات الصاعقة ومجموعة مسلحة قامت باقتحام معسكر اللواء (319) بمنطقة بوعطنى ببنغازى وحاولت الاستيلاء عليه .

وأوضح آمر تحريات القوات الخاصة ” فضل الحاسى ” أن قوات الصاعقة تحركت لمساندة اللواء (319 ) ودارت اشتباكات في محيط المعسكر بعد أن تم إخراج المسلحين من المعسكر .

من جانبه نفى العقيد آمر القوات الخاصة ” ونيس بوخماده ” اقتحام المعسكر الرئيسي للقوات الخاصة ومعسكر (21) المقابل له بمنطقة بوعطنى ، مؤكدا أن الأمور داخل المعسكر تحت السيطرة .

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