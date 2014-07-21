مصرع ربة منزل بطلق نارى أثناء حضورها حفل زفاف بالمنيا

لقيت ربة منزل مصرعها بطلق نارى عن طريق الخطأ اثناء حفل زفاف بإحدى قرى مركز ملوى ، تم نقل الجثة للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق .

تلقى اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ملوى ، بوقوع حادث قتل بقرية البياضية التابعة لدائرة المركز خلال حفل زفاف, وتبين أن المجني عليها ربة منزل تدعي زيناهم . ح . أ 40 سنة ربة منزل ، لقت مصرعها أثناء وجودها بحفل زفاف أحد أقاربها، وقام أحد المدعوين، ويدعى إبراهيم . س 21 سنة فلاح بإطلاق الرصاص من فرد خرطوش كان بحوزته، استقر بها وأودى بحياتها على الفور .

وبسؤال زوج المجني عليها أكد صحة ما جاء بتحريات البحث الجنائي، تم نقل الجثة للمستشفى ، وتحرر محضر بالواقعة ، وتولت النيابة التحقيق .