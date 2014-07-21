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صحيفة برتغالية: شيكابالا ' الغاضب ' لم يحتفل بفوز سبورتنج بكأس لشبونة

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صحيفة برتغالية: شيكابالا ' الغاضب ' لم يحتفل بفوز سبورتنج بكأس لشبونة صحيفة برتغالية: شيكابالا ' الغاضب ' لم يحتفل بفوز سبورتنج بكأس لشبونة

أبرزت الصحف البرتغالية عدم احتفال المصري محمود عبد الرازق "شيكابالا" جناح سبورتنج لشبونة مع زملائه عقب الفوز على بنفيكا 1-0.

ولم يشارك شيكابالا مع المدرب ماركو سيلفا المدير الفني الجديد لسبورتنج لشبونة في البطولة الشرفية الهامة التي تقام بين فرق مدينة لشبونة قبل الموسم الجديد.

وذكرت صحيفة (أبولا) البرتغالية الشهيرة أن شيكابالا عقب صافرة النهاية في مباراة بنفيكا توجه داخل غرف خلع الملابس، رافضا الاحتفال مع زملائه.

وأشارت الصحيفة إلى أن أحد الفنيين حاول إثناء شيكابالا عن تصرفه، ولكن اللاعب وضح عليه الضيق والإصرار على مغادرة الملعب.

شيكابالا ظهر يجري عمليات الإحماء في مباراة بليننسيش الأولى في البطولة ولكنه لم يشارك، وتوقعات بأن يلعب النجم المصري أمام بنفيكا وهو ما لم يحدث أيضا.

وأكدت الصحيفة أن الاحتفالات تمت ولم يتسلم اللاعب ميداليته أو مجاورة زملائه التتويج بكأس لشبونة.

وكان شيكابالا قد تألق في أول ظهور ودي مع لشبونة ونجح في تسجيل هدفا جميلا .. ولكن المدرب كان له رأي أخر في البطولة التي تسبق الموسم بعد ضمه ضمن 27 لاعبا أخرين.

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