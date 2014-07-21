مقتل وإصابة 37 من قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية بقطاع غزة

أفاد راديو إسرائيل مساء اليوم بأن 7 ضباط من جيش الاحتلال الإسرائيلي سقطوا قتلي، فيما أصيب 30 جنديا آخرون بجروح وصفت حالة أحدهم بالخطيرة، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية جراء العملية العسكرية التي تطلق عليها إسرائيل “الجرف الصامد” في قطاع غزة.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية مساء اليوم الإثنين، أن 4 من بين القتلي لقوا مصرعهم داخل الأراضي الإسرائيلية لإحباط عملية تسلل مجموعة فلسطينية مكونة من عشرة أفراد، فيما قتل جندي آخر بنيران قناص فلسطيني وجنديان آخران بنيران صديقة.

وأضافت الإذاعة أنه بذلك يكون عدد القتلي في صفوف قوات الجيش الإسرائيلي منذ بدء العملية العسكرية التي استهدفت قطاع غزة قد ارتفع إلى 25 قتيلا.