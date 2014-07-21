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ضبط مسجل خطر ببورسعيد يقود سيارة مسروقة وبحوزته سلاح نارى

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ضبط مسجل خطر ببورسعيد يقود سيارة مسروقة وبحوزته سلاح نارى ضبط مسجل خطر ببورسعيد يقود سيارة مسروقة وبحوزته سلاح نارى

أرشيفية

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الضواحى بمديرية أمن بورسعيد، من ضبط الشقى الخطر حسن محمد المير هاشم مقيم دائرة قسم الضواحى.

ترجع تفاصيل القبض، إلي أن الشق مسجل  فى القضية رقم 5890 جنح الضواحى لسنة 2013 ” سرقة ” ، وذلك حال استقلاله السيارة رقم 37796 منطقة حرة بورسعيد – ماركة مرسيدس – زرقاء اللون، والمبلغ بسرقتها فى المحضر 2831 جنح الشرق لسنة 2014، عن بلاغ مالكها المواطن/ (ج – م – ع) – مقيم دائرة قسم الشرق، وبتفتيش المتهم ضبط معة سلاح ناري عبارة عن “بندقية خرطوش” وعدد ( 2 ) طلقة من ذات العيار وقد أمرت النيابة بحبسه أربعة ايام على ذمة التحقيقات.

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