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تركيا تعلن الحداد 3 أيام على ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة

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تركيا تعلن الحداد 3 أيام على ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة تركيا تعلن الحداد 3 أيام على ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة

تركيا

أعلنت حكومة تركيا اليوم حالة الحداد اعتبارا من غد الثلاثاء ولمدة 3 أيام على ضحايا العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة.

وذكرت (ايه بى سي نيوز) الأمريكية أن بولنت آرنيتش نائب رئيس الوزراء التركى أعرب عن قلقه ازاء تزايد اعداد المدنيين الفلسطينيين الذين استشهدوا خلال العدوان الإسرائيلى المستمر على غزة ، مؤكدا أن بلاده تدعم الجهود التى تبذل من أجل وقف اطلاق النار بين حماس واسرائيل.

وكان رجب طيب أردوغان رئيس وزراء تركيا قد وصف فى وقت سابق القصف الإسرائيلى علي غزة بأنه يفوق ما فعله هتلر وحشية.

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