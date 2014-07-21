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محافظ السويس يلغي الإجازات بالمسطحات المائية والدفاع المدني استعداداً لعيد الفطر

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محافظ السويس يلغي الإجازات بالمسطحات المائية والدفاع المدني استعداداً لعيد الفطر محافظ السويس يلغي الإجازات بالمسطحات المائية والدفاع المدني استعداداً لعيد الفطر

شدد اللواء العربي السروي محافظ السويس علي شرطة المسطحات المائية والدفاع المدني بإلغاء الإجازات والاستعداد الجاد لمواجهة أي طوارئ تحدث خلال أجازة العيد.

وأشار المحافظ علي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لمدن القناة ومديرية الكهرباء وإدارة مياه هيئة قناة السويس بسرعة إصلاح الأعطال وتشغيل بكافة طاقته وتوفير سيارات لشفط المياه للصرف الصحي .

وأكد علي مدير الإنارة العامة بمتابعة الإنارة علي الطرق والانتهاء من أي أعمال تطوير وصيانة وخاصة أمام مدينة التوفيق علي طريق السويس .

وأكد المحافظ علي جهاز التجميل والنظافة بتكثيف الأعمال والتواجد بالشارع ورفع القمامة من الصناديق بالشوارع بصفة مستمرة مع الاستمرار في تجميل الأشجار بالأحياء الخمسة .

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي بمحافظة السويس برئاسة اللواء العربي السروي محافظ السويس

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