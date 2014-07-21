زعزوع ونائب وزير الخارجية الياباني يغادران الأقصر

غادر النائب الاول لوزير الخارجية الياباني، نوبو كيشى و سفير اليابان بالقاهرة توشيرو سوزوكى يرافقهما هشام زعزوع وزير السياحة مطار الأقصر الدولي بعد أن أنهوا زيارتهم للمحافظة .

> وكان كيشي ومرافقوه قد زاروا عدداً من المعالم الأثرية والسياحية بالمحافظة حيث بدأت الجولة بزيارة وادي الملوك والدير البحري ” حتشبسوت ” بمنطقة البر الغربي ثم توجه الزائرون الي معبد الكرنك بالبر الشرقي.

> وعقدالمحافظ لقاءاً مع نائب الوزير ووزير السياحة والسفير والوفد المرافق لهما إستعرض خلاله خطة تطوير المحافظة ونبذة عن المحافظة السياحية وأهم المشروعات والتعاون المشترك بين المنظمات اليابانية والأقصر ومراحل مشروع رصد وتامين المواقع الحيوية بالمحافظة كما قدم المحافظ الهدايا التذكارية للضيوف اليابانين ومنحهم درع المحافظة.