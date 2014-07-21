عادل أمام: شاهدوني بعد رمضان

أكّد الفنّان عادل إمام في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت" أنّه يشعر بإرهاق شديد للغاية هذه الأيام لأنه كان يقوم بتصوير مشاهد مسلسله "صاحب السعادة" وهو صائم، لذا قرر السفر لقضاء إجازة عيد الفطر في إحدى قرى الساحل الشمالي برفقة أسرته وأحفاده.

وأضاف إمام أنه لم يجلس هذا الشهر مع أحفاده ولم يراهم سوى مرتين، وهو سيناريو يعيشه منذ ثلاث سنوات في رمضان.

وأشار الزعيم إلى أنه سعيد بردود الأفعال التي يتلقاها حول مسلسله "صاحب السعادة"، وقال إنه على يقين أن العمل سيلقى نجاحاً أكبر أثناء مشاهدته بتركيز بعد شهر رمضان بعد أن ينتهي المولد الدرامي الكثيف بحسب تعبيره.

مسلسل "صاحب السعادة" يشارك في بطولته مع عادل إمام كل من الفنانين لبلبة ونهال عنبر وادوارد واحمد عيد ومحمد عادل إمام وهو من إخراج رامي إمام.

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