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سيلينا غوميز تُكرم في إيطاليا

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الإثنين 21-07-2014 15:56

كرّم مهرجان "Ischia Global Film & Music"، الذي أقيم في إيطاليا، النجمة العالمية Selena Gomez.

Gomez، التي بلغت عامها الـ22 منذ أيّام، تلقّت درعاً تكريميّة خلال حضورها مهرجان "Ischia Kids Global Icon"، الذي أقيم لعدّة أيّام في إيطاليا.

وقدّم المخرج Paolo Virzi الدرع التقديريّة للنجمة، التي تألقّت على المسرح بفستان أسود، من مجموعة Kaya لربيع 2014.

وكانت هذه المناسبة هي الأولى التي ترتدي فيها Gomez فستاناً يظهر الوشم الجديد الذي حصلت عليه باللغة العربية "أحبّ نفسك أوّلاً".

يُذكر أنّ Selena Gomez موجودة منذ أيّام في إيطاليا من أجل التسويق لفيلمها الجديد "Rudderless".

 

 

 

 

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