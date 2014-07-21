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سجن أشخاص باعوا تذاكر "قرطاج" في السوق السوداء

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سجن أشخاص باعوا تذاكر "قرطاج" في السوق السوداء سجن أشخاص باعوا تذاكر "قرطاج" في السوق السوداء

الإثنين 21-07-2014 17:52

أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس حكماً بالسجن مدّة شهرين على مجموعة من الأشخاص لم يتم الكشف عن عددهم، بعد ثبوت بيعهم لتذاكر بعض حفلات مهرجان قرطاج الدولي في السوق السوداء بأضعاف سعرها الحقيقي.
وكانت إدارة مهرجان قرطاج الدولي قد تقدّمت بشكوى بعد أن تأكد لديها أن بعض الأشخاص يعمدون إلى اقتناء عدد كبير جداً من تذاكر بعض الحفلات، ثم بيعها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة جداً.
وقال المحامي أحمد بن حشانة المسؤول القانوني في إدارة المهرجان إنّ أشخاصاً عدّة تم إيقافهم في حالة تلبّس وتمت محاكمتهم وإيداعهم السجن.
والجدير بالذكر أنّ ظاهرة بيع تذاكر حفلات المهرجان في السوق السوداء ليست جديدة، ففي كل دورة يعمد بعض الأشخاص إلى شراء أكبر عدد من تذاكر الحفلات التي يعلمون مسبقاً أن الإقبال عليها سيكون كبيراً، وقد اكتسبوا خبرة في ذلك ثم يتولون بيعها بأسعار مرتفعة جداً، إلا انها المرة الأولى التي يتم فيها محاكمة أشخاص وإيداعهم السجن لهذا السبب.

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سيدتي