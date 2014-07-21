عين على الشاشة 22/30: هل نجح أبناء الفنانين في رمضان 2014؟

بدعم آبائهم النجوم الكبار دخل أبناء النجوم الوسط الفني فقدموا أفلاما سينمائية ومسلسلات تلفزيونية، ولم تكن موهبتهم هي وسيلتهم الوحيدة للنجاح كما يؤكدون هم وآباؤهم، بل أن شهرة ونجومية آبائهم فتحت لهم الباب الأول للنجومية، وفرصتهم الذهبية الأولى لأدوار ثانوية هامة قد ترفعهم مستقبلا لأدوار البطولة المطلقة الأولى، ربما لم تكن لتعطى لهم لولا دعم وتشجيع خاص من آبائهم ومنتجيهم، وقد لمعوا هذا العام وتألقوا بشكل خاص، بعضهم شاركوا آبائهم في أعمالهم، والبعض الآخر تألقوا في أعمال مستقلة.

كما لوحظ دعم الأزواج أيضاً لزوجاتهم الممثلات في كافة أعمالهم الدرامية.

محمد محمود عبد العزيز ينتج لوالده "جبل الحلال"

بشهادة نقاد ومشاهدون اعتبر مسلسل "جبل الحلال" أقوى فنيا من "باب الخلق" لبطليهما الفنان الكبير محمود عبد العزيز الذي استقطب متابعة الملايين بشخصية تاجر السلاح والأثار القوي أبو هيبة، ويتميز هذا العمل بإن إبنه الأكبر محمد محمود عبد العزيز شريك أساسي في إنتاجه إلى جانب شريكه ريمون مقار مالكيّ شركة "فنون مصر" للإنتاج الفني، فإسم والده لوحده كاف لتسويق العمل في رمضان الحالي والأعوام المقبلة في أكبر عدد من الفضائيات، وسيربح من العرض الأول والثاني، بالإضافة إلى مشاركته فيه أيضاً كممثل معه في عمل واحد بدور فارس إبن عدوه اللدود الخطير كين جدعون (طارق لطفي)، وبالطبع كان لولده الثاني كريم محمود عبد العزيز دور جميل فيه هو دور ماهر إبن شقيقه حكم (أشرف عبد الغفور) وساعده الأيمن، وكلا من محمد وكريم أديا أداءًا جيداً لكنهما لم يصلا بعد إلى درجة التأهل لأدوار البطولة، لكن هذا العمل تميز بعناصره الإنتاجية المتكاملة من حيث الملابس والديكورات وتقنيات الصوت والصورة والمشاهد الخارجية، ولم يكن محمود عبد العزيز بطله الأوحد بل شاركه البطولة كمنتج قوي نجله الأكبر محمد محمود عبد العزيز شرط أن لا يقتصر إنتاجه فقط على والده فيتوسع بإنتاج أعمال لنجوم عرب غيره.

شادي يحيى الفخراني المخرج الحصري لوالده

شادي الفخراني مخرج سينمائي مبدع وطموح، عمل مساعد مخرج سينمائي في أفلام عديدة مع أفضل مخرجي السينما لكنه بدعم وتشجيع وإيمان والده الفنان الكبير شادي الفخراني اتجه إلى الدراما التلفزيونية، ومنحه والده فرصته الأولى الحقيقية باختياره لإخراج مسلسله "الخواجه عبد القادر" عام 2012 الذي حقق له كمخرج ما يحلم به من إنتشار ونجاح مع فنان ذا شعبية هائلة لا تقاوم، وغابا معاً هو ووالده في عام 2013 ثم عادا معاً ثانية في مسلسلهما الجديد "دهشة"، ومتوقع أن يكون العمل المقبل في عام 2015 معاً أيضاً، حيث وقعا معاً إتفاقا شفهيا غير مكتوب بأن تكون أعمالهما حصريا لبعضهما البعض، فأصبح شادي الفخراني المخرج الحصري لوالده يحيى الفخراني اليوم وربما غداً، ومتوقع استمرار هذه الحصرية ما داما يحققان معاً نجاحاً مميزاً على الصعيدين الفني والجماهيري على حد سواء.

عادل الأب ورامي إمام الإبن معاً من ثلاث سنوات

لكن زعيم الكوميديا عادل إمام تفوق على كافة النجوم بدعمه العلني والأكبر لنجله المخرج رامي إمام الذي لا شك بإنه هو من اختاره شخصياً لاخراج مسلسله "فرقة ناجي عطاالله" الذي أعاده للدراما بعد هجره لها منذ أكثر من ربع قرن، وكرر التعامل معه في مسلسله "العراف" للعام الثاني على التوالي، وتعاون معه درامياً لثالث مرة في مسلسله الحالي "صاحب السعادة" في رمضان 2014 كما دعم أيضاً إبنه الأصغر محمد عادل الإمام بإعطائه دورا هاما، أفرد له مساحة أدائية واسعة أكبر من باقي الأدوار الأخرى بما فيهما: لبلبة وخالد زكي.

كما تعاون عادل إمام للسنة الثالثة على التوالي دراميا مع كاتبه السينمائي الكوميدي المفضل يوسف المعاطي الذي أصبح يجيد كتابة نصوص على مقاس عادل إمام ونجله الممثل الشاب محمد الإمام الذي بالرغم من توجهه نحو الكوميديا مثل والده إلا إنه لم يصل بعد إلى ربع نجاحه أو نجوميته.

عباس وميار النوري يتألقان معاً في "الغربال"

وسار الفنان السوري عباس النوري على النهج العائلي ذاته حيث دعم من سنوات نجله ميار الذي عمل معه في أدوار صغيرة ومنحه دور هام في مسلسله "طالع الفضة" الذي كان مسلسلا عائليا بامتياز، حيث كتبته زوجته عنود خالد، وقام هو وابنه ميار ببطولته، لكنه في رمضان 2014 اتسعت مساحته الأدائية بإعطائه دورا ثانويا هاما في مسلسل البيئة الشامية "الغربال" بطولة : والده عباس النوري وبسام كوسا حيث يؤدي ميار دور إبن الشرير أبو جابر(بسام كوسا) وصهر والده عباس النوري دراميا، وتدور أحداث العمل حول والده أبو جابر (بسام كوسا) الذي يقتل أبو سالم ويلصق التهمة بحماه أبو عرب (عباس النوري) البريء الذي يدخل السجن ظلما ثم يفر منه، فيتواطأ أبو جابر مع الفرنسيين للقبض عليه مقابل تسهيل زعامته للحارة ،وتتصاعد الأحداث للذروة ويجد ميار النوري نفسه حائرا بين والده الظالم وحماه المظلوم،ورغم أن دوره جميل، فلم يحقق ميار بعد نجومية موازية لنجومية والده إن كان في التمثيل أو في الإخراج الذي درسه في أرقى جامعات الولايات المتحدة الأمريكية، والطريق أمامه مازال طويلاً.

المنتج محمد العدل يرسخ ابنته ريم كمصممة أزياء في "سجن النسا"

ولم يقتصر دعم النجوم الآباء لأبنائهم المخرجين والممثلين بل اتسع إلى مجالات أخرى فالمنتج المصري الشهير محمد العدل شريك شقيقه جمال العدل في شركة (العدل جروب للإنتاج الفني)صاحب الأعمال الدرامية الناجحة، سعادته هذا العام مزدوجة، فابنته ريم العدل التي برز إسمها في تصميم أزياء المسلسل الإسلامي الإجتماعي "الداعية" بطولة: هاني سلامة،فإن إسمها سطع هذا العام بقوة أكبر من السابق عبر المسلسل النسائي الإجتماعي الأصدق والأقوى في هذا الموسم "سجن النسا" المأخوذ عن رواية كتبتها فتحية العسال، وصممت له أزياءه بحساسية جمالية شفافة ريم العدل التي اختارت التحليق والإنطلاق بأعمال والدها وعمها المنتجين محمد و جمال العدل لا بأعمال الغرباء ونجحت.

كندة حنا بطلة ثابتة في مسلسلات زوجها

كل فنان شاب اطل في عمل واحد مع والده إلا أن الفنانة السورية الشابة كندة حنا تفوقت عليهم جميعاً بالكم حيث حظيت بأكبر دعم من زوجها المخرج ناجي طعمي، الذي اختارها في كل أعماله الدرامية المنوعة المختلفة الشكل والمضمون في الموسم الدرامي في رمضان 2014، فهي القاتلة الحسناء تالا وأحد خواتم خالها حاتم (عبد المنعم العمايري في المسلسل الإجتماعي البوليسي (خواتم) وهي الفتاة الشامية المغلوب على أمرها وخادمة أبو جابر (بسام كوسا) الذي يضعها عيناً له على إم سالم (منى واصف) وتخبيء لها الأحداث مفاجآت عديدة في الحلقات المقبلة في مسلسل البيئة الشامية (الغربال) من إخراج زوجها أيضاً.

دعم علني وواضح وكامل من زوج لزوجته ذكرنا بدعم المخرج الراحل محمود ذو الفقار لزوجته فاتن حمامة قبل طلاقهما، ودعم الممثل المنتج أنور وجدي لليلى مراد قبل طلاقهما،ودعم المخرج محمد فاضل لزوجته فردوس عبد الحميد الذي أخرج لها أعمال عديدة من بطولتها ونادراً ما يفترقان عن بعضهما فنياً، فهل يتطور دعم ناجي طعمي لزوجته كندة حنا في الأعوام المقبلة ويوصلها يوما ما إلى البطولة الأولى المطلقة؟

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