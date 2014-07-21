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بالصور :النجوم يجتمعون في سحور "أم بي سي"

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بالصور :النجوم يجتمعون في سحور "أم بي سي" بالصور :النجوم يجتمعون في سحور "أم بي سي"

الإثنين 21-07-2014 17:02

كعادتها السنوية، مجموعة قنوات "أم بي سي"، جمعت نخبة من كل نجوم البرامج والمسلسلات، التي عرضتها وتعرضها المحطة العربية، في سحور أقيم في فندق "مينا السلام"، بخيمة المجلس في دبي وبحضور الشيخ الوليد آل إبراهيم مالك قنوات الـ mbc ومحمد فهد الحارثي رئيس تحرير مجلة "سيدتي"، وعلى الرغم من وجود نخبة كبيرة من أهل الفن إلا أن وجود الفنان عادل إمام خلق جواً مختلفاً، أي سرق كل عدسات الكاميرات من النجوم حتى نجوم الحفل حرصوا على التقاط الصور معه، وعند ظهوره على السجادة الحمراء استقبلته وسائل الإعلام بالهتاف. فما كان عليه إلا أنه قابل هذا الترحيب بابتسامته ظاهراً على ملامحه السعادة، وهو النجم الوحيد الذي عندما دخل إلى الخيمة الكل وقف وصفق له، كما دخلت نجوى كرم بصحبة علي جابر على السجادة الحمراء سوياً ما أدى إلى سؤال بعض من وسائل الإعلام هل تزوجا؟ وبعد أن مرّ نجوم الحفل على السجادة الحمراء، اجتمعوا داخل الخيمة وعلى الرغم أن الطاولات كانت بالأرقام، وكل فنان كان يحمل رقمه بيده، ولكن لم يلتزم أي منهم بطاولته، فكانوا كخلية النحل ينتقلون من طاولة إلى أخرى، يتبادلون الدردشات والحوارات والمباركات على الأعمال الرمضانية. فقد رحب الشيخ الوليد بكل الحضور من نجوم وإعلاميين، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية معه. ومن النجوم الذين حضروا عادل إمام، لبلبة، يسرا، أحلام، عاصي الحلاني، وليد توفيق، غادة عادل وزوجها المخرج مجدي الهواري، حبيب الحبيب وكل فريق عمل "واي فاي"، ناصر القصبي، أنوشكا، مي كساب، أحمد فهمي، أحمد زاهر، عد الوهاب، مروة محمد، نادية المنصوري، ديما بياعه، ديما الجندي، مها المصري، قصي خولي، عبد المنعم عمايري، ماجد المصري، نيكول سابا ويوسف الخال، والمخرج عمرو عرفة، حكيم، خالد زكي، ادوار، هند صبري، أروى، حسين الجسمي، صفاء سلطان، محمد كريم، نسرين طافش، شذى حسون و نادين نجيم الحامل في شهرها السابع.

المزيد من الكواليس والحوارات قريباً في مجلة "سيدتي"

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سيدتي

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