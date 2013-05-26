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نور الهدى زكي: أحد المتقاعدين قال إن الرئيس أخبره أن الضباط المختفين من 2011 قتلوا

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نور الهدى زكي: أحد المتقاعدين قال إن الرئيس أخبره أن الضباط المختفين من 2011 قتلوا نور الهدى زكي: أحد المتقاعدين قال إن الرئيس أخبره أن الضباط المختفين من 2011 قتلوا

كتب : محمد عاشور منذ 44 دقيقة

قالت الكاتبة الصحفية نور الهدى زكي، إنها تقابلت مع أحد الضابط المتقاعدين من المحاربين القدماء، الذين التقوا الرئيس محمد مرسي منذ يومين، مشيرًا إلى أن هذا الضابط أكد لها أن الرئيس أخبره بأن الضباط الثلاثة وأمين الشرطة المختفين منذ عام 2011، قتلوا، وتم دفنهم في سيناء.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "هنا العاصمة" مساء اليوم، أنها علمت من مصادرها أن الضباط الثلاثة وأمين الشرطة كانوا موجودين في سجن تحت الأرض في غزة اسمه "سجن البرازيل"، وتواجد معهم اثنين من الجنود الذين اختطفوا، مضيفةً أن هناك دورية من حركة حماس مكونة من 25 عنصرًا من حماس بقيادة محمد العجرمي، قائد سرية 1 بحماس، وخليل إبراهيم أبوربيع من كتائب عز الدين القسام، نقلت الجنديين من ذلك السجن، الاثنين الماضي، وتابع: "ومنذ ذلك التاريخ اختفى الضباط الثلاثة وأمين الشرطة".

وأكدت الكاتبة الصحفية، أن ما ذكرته هو معلومات من مصادر لها، مشيرة إلى أنه على النيابة العامة أن تحقق فيما ذكرت، وتربطه بما قاله الرئيس محمد مرسي، خلال لقائه مع الضباط المتقاعدين.

وتابعت: "عملية اختفاء الضابط الثلاثة وأمين الشرطة مرتبطة بعملية اختطاف الجنود السبعة ومرتبطة بعملية استشهاد الـ 16 جندي في رفح في رمضان الماضي".

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