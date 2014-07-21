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بعد اعتزاله اللعب دوليا.. 5 حقائق عن جيرارد مع المنتخب

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بعد اعتزاله اللعب دوليا.. 5 حقائق عن جيرارد مع المنتخب بعد اعتزاله اللعب دوليا.. 5 حقائق عن جيرارد مع المنتخب

"أنه يوما حزينا لي، فلن أرتدي قميص المنتخب مجددا".. بعبارات حزن أعلن ستيفن جيرارد قائد ليفربول والمنتخب الإنجليزي اعتزاله اللعب دوليا.

وأسدل جيرارد يوم الاثنين ستارة نهاية مشواره في الملاعب مع الأسود الثلاثة بعد 14 عام، لتكن خيبه كأس العالم في البرازيل هي أخر محطات جيرارد مع الإنجليز.

وشهدت مسيرة جيرارد مع المنتخب العديد من الحقائق والأرقام ستبقي دائما في ذاكرة مشجعي المنتخب الإنجليزي.

شاهد حلقة ميدو ديجيتال عن مئوية جيرارد

شاهد مجموعة من أبرز أخطاء جيرارد في الأوقات الحاسمة والتي كان أخرها أمام أوروجواي

ويستعرض FilGoal.com أبرز 5 حقائق عن مشوار جيرارد مع المنتخب الإنجليزي.

** لعب جيرارد مع المنتخب 114 مباراة على مدار 14 عاما، مشاركا في 3 بطولات كأس عالم أعوام " 2006، 2010،2014" و 3 بطولات أمم أوروبا أعوام " 2000، 2004، 2012".

** فاز جيرارد مع المنتخب في 71 لقاء وتعادل في 27 وخسر في 16، محرزا 21 هدف طوال 114 مباراة.

** جيرارد ثالث أكثر لاعب إنجليزي ارتدي شارة قيادة المنتخب بـ38 لقاء، خلف ديفيد بيكهام صاحب الـ115 و الحارس بيتر شيلتون صاحب الـ125 مباراة.

** لعب جيرارد مع المنتخب أكثر من 100 مباراة ليدخل نادي المائة بجوار بوبي مور، أشلي كول، بوبي تشارتون، فرانك لامبارد و بيلي رايت.

** المنتخب الإنجليزي لم يخسر أي لقاء إذ سجل جيرارد، فسجل جيرارد 21 هدف في 18 لقاء انتهي 14 منهم بفوز المنتخب و 4 بالتعادل.

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