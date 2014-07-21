أخبار عاجلة

فيديو.. سعد الدين الهلالي: هناك نصوص قرآنية تحرض على الإرهاب -
منفذ تفجير سان بطرسبيرج من "آسيا الوسطى" -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

لاعب أتليتكو مدريد: لا نخشى أي شيء .. نحن فريق قوي للغاية

Google+ Print
لاعب أتليتكو مدريد: لا نخشى أي شيء .. نحن فريق قوي للغاية لاعب أتليتكو مدريد: لا نخشى أي شيء .. نحن فريق قوي للغاية

إفي - قال لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، راؤول جارسيا اليوم إن فريقه "لا يخشى أي شيء" لأنه يضم مجموعة "قوية وجيدة للغاية" من اللاعبين.

وصرح جارسيا اليوم في مؤتمر صحفي "هذا النادي فوق أي لاعب، نحن نسعى للمنافسة، جميعنا يتحمل مسئولية ارتداء هذا القميص والالتزام بأهداف هذا النادي وتلك التي تخصنا والجماهير، هذا الالتزام هو ما جعلنا نصل إلى ما حققناه".

وأردف اللاعب "نرغب في المنافسة مجددا بكل قوة لدينا وتكرار نفس الأشياء التي قمنا بها في الموسم الماضي، يجب أن يكون التزامنا ثابتا بطريقة متوحشة".

وبخصوص كيفية تعويض النجوم الذين رحلوا عن الفريق مثل دييجو كوستا وتيبو كورتوا وفيليبي لويس قال "النادي يعمل للتعاقد مع لاعبين جدد، لازال أمامنا شهر من العمل القوي".

وتابع اللاعب "القادمون مرحب بهم دائما، لأنهم يشكلون اضافة للفريق ويضخون دماء جديدة، وهذا سيساعدنا على التحسن، لدي ثقة عمياء في هذه المجموعة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع