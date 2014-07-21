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تحطم مروحية عسكرية نيجيرية بمعقل «بوكو حرام»

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تحطم مروحية عسكرية نيجيرية بمعقل «بوكو حرام» تحطم مروحية عسكرية نيجيرية بمعقل «بوكو حرام»

تحطم طائرة

تحطمت مروحية عسكرية من طراز (إم آي-35) تابعة للقوات الجوية النيجيرية بمنطقة (باما) بولاية (بورنو) المعقل الرئيسي لجماعة بوكو حرام المتشددة شمال شرق نيجيريا، اليوم الإثنين.

وذكر بيان للمتحدث العسكري كريس الوكولادي أن المروحية تحطمت اثناء قيامها بتدريبات بسبب عطل فني ، مستبعدا في نفس الوقت ان تكون قد اسقطت بنيران معادية.

ولم يشر الي المتحدث الي مصير طاقم الطائرة، منوها ببدأ تحقيقات فورية لمعرفة السبب الحقيقي لتحطم الطائرة.

ويخوض الجيش النيجيري معارك ضارية مع مسلحي الجماعة في بولاية (بورنو) الواقعة علي حدود الكاميرون، مستخدما جميع أنواع الأسلحة بما فيها الطائرات.

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