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بجاتو: "لو أنا من خلايا الإخوان النائمة مكنتش صحيت دلوقتي"

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بجاتو: "لو أنا من خلايا الإخوان النائمة مكنتش صحيت دلوقتي" بجاتو: "لو أنا من خلايا الإخوان النائمة مكنتش صحيت دلوقتي"

كتب : محمد عاشور منذ 32 دقيقة

قال المستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشؤون النيابة والقانونية، إنه ليس أحد "الخلايا النائمة" لجماعة الإخوان المسلمين، كما يتهمه البعض، مضيفًا أنه لو كان كذلك لما استيقظت في هذا التوقيت الدقيق.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "جملة مفيدة"، "لست محتاجًا لوزارة أو لشهرة، فمنصب القاضي أكبر من منصب الوزير"، مؤكدًا أنه على يقين تام بأن نتيجة الانتخابات الرئاسية جاءت معبرة تماما عما جاء في الصناديق.

وأوضح بجاتو، أنه عندما عرضت عليه الوزارة من الدكتور هشام قنديل، قبل المنصب؛ لأنه يعتقد أنه قادر على الوقوف أمام محاولات المماس باستقلال القضاء، على حد قوله، مضيفا أنه يقوم بأداء عمله بكفاءة تقي البلاد من "هزة دستورية"، وأضاف :"فكرت ألا أحرم نفسي من خدمة الوطن".

وتابع: "لا أزعم بأنني فقيه دستوري أو القاضي الأفضل، وجاء إسناد الوزارة لي كرد اعتبار لي بعد سوء ظن بعض الإسلاميين"، وأشار إلى أنه لا يقرأ الصحف ولا يشاهد برامج "التوك شو"، التي تتحدث عنه بالإيجاب او السلب، حتى لا يتأثر بها في قراراته"، وتابع: "أعتقد أن بعض من يهاجمني يفعل ذلك لأنه يحبني".

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